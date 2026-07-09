¿Cómo se elige al fiscal general?

El proceso para designar al próximo fiscal general de la República deberá ponerse en marcha en los próximos meses, ya que el actual jerarca, Carlo Díaz, concluye su periodo el 31 de octubre.

La designación inicia con la apertura de un concurso público para que las personas interesadas presenten su candidatura.

Posteriormente, se revisan los atestados de cada aspirante y quienes obtengan una calificación igual o superior al 80% avanzan a las siguientes etapas, que incluyen pruebas, entrevistas y estudios sociolaborales y de antecedentes.

Una vez finalizada esa evaluación, la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia realiza entrevistas públicas y elabora una recomendación con las personas que considera idóneas para ocupar el cargo.

La decisión definitiva corresponde a Corte Plena, donde se requiere el voto favorable de al menos 12 magistrados para nombrar al nuevo fiscal general.

Díaz aún no decide

El fiscal general, aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre si buscará la reelección en el cargo y señaló que analizará el tema en los próximos meses junto con su familia.

Durante una entrevista en el programa Desde Buena Mañana, de Extra Radio, Díaz explicó que por ahora su prioridad sigue siendo el trabajo al frente del Ministerio Público.

Además reconoció que el cargo implica un importante desgaste, no solo por la carga laboral, sino también por las críticas constantes hacia la institución.

“Este puesto es un poco cansado y también los ataques que se reciben prácticamente todas las semanas, donde se descalifica el trabajo del Ministerio Público. Eso a veces es un poco pesado de llevar”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que existe una narrativa que busca desacreditar al Poder Judicial, aunque considera que la ciudadanía distingue el esfuerzo que realizan fiscales, investigadores judiciales y cuerpos policiales en la lucha contra el crimen organizado.

¿Cuáles son sus funciones?

El fiscal general es la máxima autoridad del Ministerio Público y tiene a su cargo la dirección de la política de persecución penal del país.

Además de coordinar el trabajo de las fiscalías, dirige las investigaciones penales contra miembros de los supremos poderes cuando así corresponde, por lo que ocupa uno de los cargos de mayor relevancia dentro del Poder Judicial.

El nombramiento tiene una duración de cuatro años y la persona que ocupa el puesto puede participar nuevamente para optar por un nuevo periodo.