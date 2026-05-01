Como se trata de la primera legislatura de un período constitucional, el reglamento legislativo define que este 1° de mayo deberá actuar un Directorio Provisional, integrado por los 6 diputados de mayor edad que hayan encabezado sus respectivas papeletas.

El de mayor edad ejercerá la Presidencia (Ronald Campos, PLN) y los demás ocuparán, en orden decreciente, los cargos de Vicepresidente, (Janice Sandí, PLN) Primer y Segundo Secretario (José Miguel Villalobos del PPSO y María Eugenia Román del Frente Amplio), así como Primer y Segundo Prosecretario (Marta Esquivel y Nogui Acosta, ambos del PPSO).

Este Directorio Provisional verificará la primera asistencia con base en la nómina remitida por el Tribunal Supremo de Elecciones y procederá a la juramentación constitucional de los legisladores, quienes jurarán después de que el presidente provisional lo haya hecho ante la Asamblea.

Después se propondrán los nombres de las personas aspirantes a los puestos del directorio definitivo para proseguir con su votación, una vez electo y juramentado, el presidente ocupará su lugar correspondiente en el plenario y los secretarios se ubicarán a su derecha e izquierda, respectivamente.

Luego, el protocolo indica que todos los diputados se deben poner de pie y el presidente expresará:

“La Asamblea Legislativa queda instalada y abre las sesiones del primer período de la presente legislatura”.