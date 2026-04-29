¿Cómo sacar mayor provecho a los beneficios de las tarjetas de crédito?

Durante el 2024, las entidades bancarias en el país devolvieron a los costarricenses cerca de ¢63 mil millones en beneficios ligados al uso de las tarjetas de créditos. Esto por elementos como los puntos, millas, acceso a salas VIP, descuentos en comercios o promociones para clientes nuevos.

Dicha situación se intensificó con la aprobación de la Ley de Usura, según comentó Marco Agüero, gerente de Mercadeo Davivienda.

“La tarjeta de crédito es, en la práctica, un préstamo. Los bancos debemos de competir por beneficios alrededor de ese crédito. Antes existían una brecha más grande en las tasas de interés, existían algunas entidades que cobraban un monto más alto y otros más bajo. Ese era un elemento importante en la decisión del cliente. Ahora todos estamos en un terreno más parejo y competimos por medio de los beneficios”, explicó Agüero.

Otros beneficios, aunque no están ligados a una devolución económica, son los plazos en que se pueden pagar algunas compras, donde se divide un monto grande en pagos menores a seis meses o un año.

Al igual que los mecanismos de seguridad implementados para evitar fraudes con las tarjetas de crédito.

“Es el método de pago más seguro que una persona puede utilizar. Si yo gasto con mi tarjeta de crédito, estoy gastando, literalmente, el dinero del banco. Entonces, en caso de un fraude, los mecanismos para cancelar ese cobro son mucho más sencillo que si, por ejemplo, estoy usando una tarjeta de débito o si me hackean la cuenta. En esos casos es mi dinero el que se fue y toma mucho tiempo recuperarlo, si es que se recupera del todo”, agregó Carlos Valerin, asesor financiero.

Ambos coinciden en que existen dos aspectos que son fundamentales de previo a la adquisición de una tarjeta de crédito. El primero es un análisis interno para definir el plan de beneficios que mejor se ajuste a las expectativas de las personas.

“La primera es hacerse la pregunta del estilo de vida que uno tiene, hay personas que van mucho a restaurantes, otros les gusta más viajar y algunos le dan un uso más funcional a la tarjeta para los gastos de supermercados.

Cuando definimos ese aspecto vamos a buscar el producto, no hacerlo al revés”, comentó Agüero.

Además, destacan la importancia de tener una vida financiera que sea ordenada, estableciendo un presupuesto de los gastos que se van a realizar con la herramienta y los ingresos requeridos para cubrir con la obligación de pago.

De forma que el gasto realizado por medio de la tarjeta no supere la capacidad financiera de las personas.

“Hacer ese cuadro y saber cuánto puedo gastar, me permite no meterle estrés adicional a nuestra vida financiera. La tarjeta nunca es un ingreso, eso es una percepción incorrecta que muchas generaciones hicieron en el pasado. Es un instrumento de flujos futuros, una validación de que el banco cree en uno y que vamos a tener ese ingreso futuro para solventar los gastos que realizamos”, indicó Agüero.

Valerin agrega que el ejercicio presupuestario es vital para evitar un sobregiro de la herramienta.

“Hay diversos estudios que indican que el utilizar la tarjeta de crédito nos induce a gastar más. Eso por un tema del comportamiento del ser humano que se vuelve más sencillo gastar”, explicó.

También destacó que las personas deben comprender detalles como las fechas de corte y de pago, al igual que es preferible cancelar el monto completo de contado en lugar de pagar el mínimo.

“La fecha de corte es cuando se definen los cobros para un plazo en específico y luego la fecha de pago, unos 15 días después aproximadamente, es cuando tengo que ir a realizar el pago de mi tarjeta. El consejo siempre va a ser que traten de pagar lo más cercano posible a la fecha de corte. La procrastinación estratégica en cuanto a finanzas nos lleva a más problemas que beneficios”, mencionó Valerin.

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Costa Rica cuenta con más de 3 millones de tarjetas de crédito que suman un saldo adeudado de ¢1,61 billones.

Marco Agüero Mercadeo Davivienda

“No es en vano que las tarjetas, normalmente, no se entregan a los 18 años. Se entregan con una edad un poquito más avanzada cuando ya tenemos también un historial, porque se requiere cierta madurez para su administración. Hay que verlo como un aliado un instrumento, pero que no nos controle”.