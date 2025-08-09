El Ministerio Público advierte que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico utilizan negocios de apariencia legal para introducir dinero ilícito en la economía formal.

Este proceso, conocido como legitimación de capitales o lavado de dinero, afecta la competencia comercial y puede involucrar a personas inocentes sin que lo sepan. Entre las principales señales están el crecimiento patrimonial sin lógica, es decir, negocios que aparecen de un día para otro con infraestructura de alto costo, aunque su giro comercial no lo justifique; además, ofrecen productos o servicios a precios que no cubren los costos reales, buscando mover efectivo.

Las autoridades también hicieron referencia a que otra de las advertencias es la existencia de locales vacíos o con mínima actividad, pero con expansión continua o remodelaciones constantes.

A lo anterior se le suma una alta rotación de dueños o sociedades, es decir, cambios frecuentes en la titularidad de la empresa para ocultar el origen del dinero, así como pagos casi exclusivos en efectivo o depósitos constantes de montos elevados sin justificación comercial.

Mauricio Boroschi hizo referencia a que uno de los casos recientes es el conocido como el “caso Pana”, el que demuestra cómo redes narco invierten en ganadería, subastas de caballos, compraventa de autos y comercios tecnológicos para lavar dinero.

Donde un oficial de Policía de Tránsito y una funcionaria del Poder Judicial de Pérez Zeledón habrían participado activamente en colaborar con una red de tráfico internacional de drogas.

Datos del Organismo señalan que esta organización enviaba droga hacia Estados Unidos y se dedicaban a legitimar capitales mediante la venta de celulares, un aserradero, una farmacia, así como comercialización de reses y caballos.

Estas actividades, aunque parecen legales, son utilizadas para dar apariencia de licitud a ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico.

La red sería liderada por una pareja en la que destacan un hombre de 43 años y una mujer de 31 años, quienes aparentemente tuvieron un crecimiento exponencial de su patrimonio, sin supuestamente poder justificar los altos ingresos.

Dentro de las investigaciones, las cuales habrían iniciado en 2021, esta organización contaba con la ayuda de un oficial de Tránsito y una funcionaria del Poder Judicial, ambos de Pérez Zeledón.

¿Qué hacer ante sospechas?

• Observar patrones irregulares de actividad o flujo de dinero.

• Evitar firmar contratos, prestar cuentas bancarias o ceder propiedades sin verificar la procedencia del dinero.

• Denunciar de forma anónima a la línea 800-8000-645 del OIJ cualquier negocio que genere dudas razonables sobre su operación.