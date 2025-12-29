“¿Cómo puede una pulpería pagar más impuestos que una gran empresa?”

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Cuestionó Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio:

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, centró parte de su discurso en una crítica directa al modelo fiscal, a la estrategia de seguridad frente al narcotráfico y a la conducción actual del Ministerio de Educación Pública (MEP), al advertir que el país enfrenta desequilibrios estructurales que profundizan la desigualdad, la violencia y el deterioro institucional.

Dicho análisis sucedió en el marco de Costa Rica Decide 2026, un espacio informativo de Grupo Extra de cara a las elecciones nacionales del próximo año; espacio donde el candidato aseguró que estas problemáticas responden a un mismo patrón de debilitamiento del Estado social y de decisiones políticas que han privilegiado a sectores con mayor poder económico.

“¿Cómo puede ser que una pulpería del barrio esté pagando más impuestos que una gran empresa?”, planteó el aspirante presidencial, al referirse a esquemas fiscales que, según afirmó, permiten a corporaciones reportar cero ganancias mediante mecanismos legales.

En ese contexto, defendió la necesidad de revisar exoneraciones, cerrar portillos legales y avanzar hacia un sistema más progresivo, sin cargar nuevos impuestos sobre las mayorías.

“No se tienen que crear nuevos impuestos para las grandes mayorías de este país, ya que quienes finalmente son los que están asumiendo la crisis fiscal es el sector trabajador junto a las pequeñas y medianas empresas, que son más o menos el 90% del parque empresarial de Costa Rica”, detalló Robles.

El candidato insistió en que la discusión fiscal no debe centrarse únicamente en recortes o ajustes presupuestarios, sino en quiénes están aportando realmente al financiamiento del Estado y quiénes se están beneficiando de las debilidades del sistema.

Recuperación territorial contra el narcotráfico

En materia de seguridad, Robles afirmó que Costa Rica enfrenta una expansión acelerada del narcotráfico, con territorios donde el Estado ha perdido presencia efectiva.

“Hay que quitarle territorio a lo que hoy está tomado por el narcotráfico”, resumió el candidato al explicar su propuesta de seguridad, que contempla la declaratoria de emergencia en los cantones más golpeados por la violencia.

Robles explicó que esta recuperación territorial no puede limitarse a operativos policiales aislados, sino que debe implicar presencia permanente de la Fuerza Pública, coordinación con el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

“Esto tiene que ver de características más preventivas, es decir, el primer EBAIS que se construya tiene que ser ahí, la primera escuela y el primer programa de vivienda tiene que ser ahí porque justamente los cantones con mayor índice de violencia tienen hoy informalidad en materia de vivienda”

El aspirante presidencial también cuestionó los enfoques exclusivamente punitivos y advirtió que el aumento de cárceles, sin prevención ni política social, no resolverá el problema de fondo.

Críticas al MEP y al estado de la educación pública

Robles también dirigió críticas a la gestión del MEP, al considerar que el sistema educativo atraviesa una crisis profunda que no está siendo atendida con la urgencia necesaria.

“Tenemos un Ministerio de Educación Pública más preocupado por el color del pelo de las personas estudiantes que por paredes que no tienen pintura y se están cayendo”, afirmó el candidato frenteamplista.

El candidato señaló que la educación pública enfrenta problemas estructurales de infraestructura, rezago educativo y falta de inversión, mientras las prioridades del MEP se desvían hacia discusiones que no responden a las necesidades más urgentes de las comunidades educativas.

“Sí es necesario hablar de que, si nosotros y nosotras no atendemos con recuperación de espacios públicos, con trabajo, con educación, lo que vamos en estas comunidades es que encerramos unos para que mañana el narco contrate otros”.

Para el candidato del Frente Amplio, la política fiscal, la seguridad y la educación forman parte de un mismo desafío país que exige decisiones estructurales y un cambio de rumbo en la conducción del Estado.