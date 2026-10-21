¿Cómo proteger sus datos del secuestro digital?

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El secuestro de información digital puede dejar a una persona sin acceso a sus archivos, fotografías o documentos, mientras los delincuentes exigen dinero para devolverlos.

Ante este riesgo, mantener los dispositivos actualizados, desconfiar de mensajes sospechosos y utilizar mecanismos adicionales de seguridad son medidas que pueden ayudar a proteger la información.

Según el Reporte de Defensa Digital de Microsoft de este año, Costa Rica ocupa el noveno lugar a nivel global en ataques de ransomware. Además, el informe registra cerca de 1.500 usuarios individuales afectados por este tipo de programa malicioso.

Además, egistró un aumento del 39% en la actividad de ransomware relacionada con Costa Rica, al pasar de 23 casos en 2025 a 32 en 2026, según las cifras citadas del informe.

Mauricio Garro, experto en derechos digitales, explicó que el ransomware funciona mediante programas que bloquean o cifran la información de los dispositivos.

“Esto a cambio de obtener una recompensa, un rescate por la información que normalmente se fija en un monto de criptomonedas”, señaló Garro.

¿Qué puede hacer para evitar un ataque?

Garro recomendó a la ciudadanía aplicar varias medidas de seguridad para reducir las posibilidades de convertirse en víctima de estos delitos:

Mantenga actualizados sus dispositivos: instale las actualizaciones del sistema operativo y de los programas que utiliza.

Utilice antivirus: estos sistemas pueden ayudar a detectar y contrarrestar la instalación de programas maliciosos.

Active la autenticación multifactor: cuando una plataforma lo permita, utilice un método adicional para confirmar su identidad al iniciar sesión.

Descargue archivos de sitios confiables: procure obtener programas y documentos únicamente de plataformas oficiales o verificadas.

Desconfíe de mensajes sospechosos: evite abrir enlaces o archivos adjuntos de correos y mensajes que podrían ser intentos de fraude, conocidos como phishing.

Estas precauciones, según Garro, buscan dificultar que los delincuentes ingresen a los sistemas y accedan a información personal.

También es recomendable conservar copias de seguridad de los archivos importantes en un lugar separado del dispositivo principal, para facilitar su recuperación si ocurre un incidente.

¿Qué consecuencias enfrentan los responsables?

En Costa Rica existen figuras penales que pueden aplicarse a este tipo de ataques, según las circunstancias del caso. Garro mencionó delitos como fraude informático, extorsión y daño a bases de datos o sistemas informáticos, cuyas sanciones pueden llegar hasta los 10 años de prisión, dependiendo del delito y de las condiciones aplicables.

“Es importante para la ciudadanía tomar en cuenta ciertas medidas de especial importancia a la hora de intentar evitar verse sujeto de estos ataques”, indicó.

El experto también señaló que, cuando existe un uso indebido de datos personales, pueden intervenir las vías administrativas relacionadas con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), conforme a la legislación correspondiente.

El ransomware no solo representa un riesgo para las empresas o instituciones. Los usuarios particulares también pueden perder el acceso a información importante, por lo que la prevención y el cuidado al navegar por internet son parte de la protección de sus datos.

Costa Rica entre los países más afectados

Noveno lugar a nivel mundial

39% de aumento de los ataques

La actividad registrada pasó de 23 en 2025 a 32 en 2026, según la medición de Microsoft

1.459víctimas de ciberdelincuencia identificadas