Ante la creciente incertidumbre en el comercio internacional y medidas proteccionistas como los aranceles de Estados Unidos que afectarían las exportaciones de nuestro país, varios sectores han externado la preocupación de perder competitividad con otros países de la región.

“Para mitigar el impacto del aumento de los aranceles sobre los exportadores nacionales, es fundamental reaccionar con medidas que fortalezcan la competitividad nacional de manera integral”, declaró Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex).

Varios grupos empresariales coinciden en factores como el tipo de cambio, el costo de la energía, el desarrollo del talento humano, la falta de modernización en la infraestructura como carreteras y puertos, al igual que la inseguridad que empieza a formar parte de la lista de factores que afectan la productividad del país.

“Todos estos factores pueden llegar a comprometer entre otras cosas la permanencia de empresas, la disminución en Inversión Extranjera Directa tanto nueva como de reinversión, la potencial pérdida de empleo; así como, la reducción de negocios para Pymes encadenadas a empresas exportadoras”, agregó Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores Costarricenses (Cadexco).

Sergio Capon Cámara de Industrias “Desgraciadamente la mayoría de los factores que afectan la competitividad del sector productivo nacional son de implementación y efecto en el mediano a largo plazo. Quizá el único factor que hemos apuntado a lo largo de los últimos 3 años que cambió negativamente en el corto plazo es el tipo de cambio, el cual, si retorna a un nivel neutro, sería un alivio muy importante para el sector exportador”. El director enlisto varios factores como costos de energía, mejoras en infraestructura, reducción de costos logísticos, desarrollo de talento humano, seguridad ciudadana, trámites, permisos y las cargas sociales que pesan sobre el salario.

Fernando Rodríguez, economista y exviceministro de Hacienda, coincide en el problema logístico de transporte que enfrentan muchas empresas exportadoras.

“No puede ser que un aguacero fuerte haga que se cierre la principal vía de comunicación al puerto más importante que tiene este país”, criticó.

Además, Costa Rica enfrenta una situación de congestionamiento en los puertos que conectan al país con varios mercados.

En medio de las negociaciones del Ministerio de Comercio Exterior para ingresar al Acuerdo Transpacífico, el Puerto de Caldera se posiciona como un obstáculo para conseguir ese objetivo.

Juan Carlos Chavarría Amcham “Ahora tenemos un factor adicional en la creciente inseguridad que antes no era necesariamente uno de los temas principales en que se fijaba un inversionista extranjero cuando hacía negocios en Costa Rica”.