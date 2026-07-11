¿Cómo maneja Herediano los patrocinadores en sus camisetas?

Con el pasar de las temporadas, el Club Sport Herediano no solo innovó en el diseño de sus camisetas, sino que además, hizo que ya no aparecieran tantas marcas en las mismas.

Una de las críticas más frecuentes que realizaba la hinchada rojiamarilla y los fanáticos del fútbol costarricense es que el Team tenía tanto patrocinador en sus indumentarias que hacía que muchas veces no se notaba el escudo del equipo o hasta el logotipo de la empresa deportiva que les fabricaba las mismas.

El encargado de mercadeo de los florenses, Jorge Díaz, explicó la razón para que esta situación cambiara en los uniformes y hacer que muchos las vean como una de las más bonitas del balompié costarricense, detallando que se debió a experiencias internacionales.

Foto: Sergio Espinoza

“Es un trabajo que hemos hecho en conjunto con Jafet Soto. Venimos de una escuela en México, donde yo trabajé con Pachuca y él estuvo en varios equipos; descubrimos que tener bastantes logos en la camiseta quizá hace 12 años a los aficionados no les llamaba mucho la atención”.

“Con el pasar del tiempo, al ver la plusvalía y lo caro que es mantener un equipo de fútbol y construir un estadio nuevo, ellos entendieron que tener marcas en el uniforme es sumamente importante para sostener un equipo que constantemente sea campeón. Ahora todo es mucho más estético, sutil y hasta más artístico en el tema de los logos sobre el uniforme”, indicó Díaz.

Camiseta alternativa de Herediano en 2015 / Foto: Herediano

Díaz señaló que el tener a un patrocinador en una camiseta no es caro, sino que llega a ser hasta accesible, no solo para el caso de los florenses, sino para el resto de clubes a nivel nacional.

“El fútbol no es caro. No lo es en el Herediano o en Alajuelense, Saprissa, San Carlos o Sporting. El fútbol es accesible y además tiene una exposición magnífica. No hay que ser brujo ni un experto en marketing para saber que el deporte prioritario y el que tiene la atención de los medios de comunicación es este. Es accesible para cualquier empresa, en diferentes rangos y para diferentes niveles de equipos”, agregó.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra