¿Cómo identificar las señales de alerta que da su carro antes de fallar?

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Ante cualquier sonido, luz en el tablero o la dirección rígida, debe prestarle atención a su vehículo, ya que estas son señales de que algo no anda bien.

Omitir estas alertas durante mucho tiempo no solo implica un gasto elevado de dinero, sino que también puede hacer la diferencia y tener un viaje seguro.

Las alertas más comunes son las luces que se encienden en el tablero; estas pueden indicar fallas en el motor, problemas con los frenos, nivel de aceite o incluso la presión incorrecta de las llantas.

Para prolongar la vida útil de las llantas, optimizar la gasolina y mejorar la seguridad de su vehículo, deberá mantener la presión adecuada; esta es específica del fabricante. Puede validar la presión correcta en el marco de la puerta del conductor o en el manual del automóvil.

“Muchos conductores esperan a que el vehículo presente una falla grave para revisarlo, pero la mayoría de los problemas se pueden prevenir si aprendemos a escuchar y observar las señales que el carro nos da. Un mantenimiento preventivo a tiempo no solo reduce costos, sino que también protege la seguridad de quienes viajan en el vehículo”, explicó Christian León, capacitador técnico de Autopits.

Escuchar un sonido constante al frenar o rodar puede ser sinónimo del desgaste en las pastillas de freno o problemas en las llantas. De igual forma, una dirección rígida, vibraciones inusuales o la sensación de que el vehículo pierde estabilidad pueden ser señales de fallas en la suspensión, alineación o balanceo.

Realizar revisiones periódicas, manejar responsablemente y no omitir las señales del carro son factores fundamentales a la hora de conducir, que además contribuyen a una movilidad.