Herramientas como el presupuesto y el ahorro, trabajando en conjunto, permite llevar una vida financiera saludable para conseguir objetivos como tranquilidad en la vejez, disfrutar de unas vacaciones o mantener la calma ante una emergencia.

“El presupuesto es un instrumento de planificación y control, en el que se reflejan los gastos y los ingresos de una persona o familia. Es importante tenerlo escrito en un Excel o aplicación móvil. Si lo hacemos de forma mental, perdemos el control de nuestro dinero y eso puede afectar la salud financiera”, explicó Ana María Valverde, ejecutiva de mantenimiento de cartera de Popular Pensiones.

Sandra Garro, coach financiera en Banco Promerica, agrega que “con el presupuesto vamos a decirle a nuestro dinero hacia dónde ir, para no tener que preguntarnos hacia dónde se fue”.

En la primera parte del proceso, ambas destacan el valor de definir una estrategia, en la cual se registran los gastos de la persona en el mes para identificar el manejo que se está haciendo a los ingresos.

En caso de presentar un déficit, cuando se gasta más dinero del que generamos o recibimos por medio de un trabajo, se puede optar por disminuir algunas compras.

“Si nos falta plata, revisemos los gastos otra vez, recortemos, si nos sobra, veamos a ver si es que no tenemos el rubro del ahorro”, señaló Garro.

En cuanto al ahorro, la consejera recomienda que un porcentaje ideal es un 20% de los ingresos, aunque se puede empezar con un mínimo del 10% para construir el hábito.

El dinero que se reserva se puede utilizar para diferentes objetivos, como la compra de un carro, un viaje para las vacaciones o el retiro. Valverde menciona los fondos de emergencias para atender casos de enfermedades, reparaciones en la casa o la pérdida del empleo.

“No sabemos lo que depara el futuro, el fondo debería de tener un mínimo de seis meses de supervivencia, de esos gastos fijos a los que tenemos que hacerle frente sin importar la situación.

Lo que pasa es que, algunas personas tienen este dinero en las cuentas habituales y cuando viene un deseo, lo toman del fondo y lo dejan renqueando”, detalló la experta.