¿Cómo funciona el software malicioso que atacó al ICE?

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un grupo de atacantes cibernéticos vulneró la seguridad y hackeó los correos electrónicos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) durante este jueves.

Google, a través de su unidad de amenazas, informó que el ataque fue realizado usando un software malicioso llamado “GRIDTIDE”, que está relacionado con un grupo de espionaje llamado “UNC 2814”.

Los expertos informáticos afirman que el “GRIDTIDE” es una herramienta de difícil acceso, diseñada para operar de manera encubierta en sistemas comprometidos, la cual permite a los atacantes ejecutar comandos a distancia, recopilar información y extraer archivos.

Ariel Ramos, experto en ciberseguridad.

De acuerdo con Marvin Jiménez, de la comisión de ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC), la información no fue utilizada de una manera negativa contra los servicios o recursos que brinda el ICE.

Marvin Jiménez, Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC).

La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, destacó que se le notificó a la institución que el incidente se ejecutó desde febrero y se detectó durante labores de seguridad.

¿Cómo funciona?

Según el análisis técnico de Google, el programa “GRIDTIDE” utiliza las hojas de cálculo de Google Sheets como canal de control y transmisión de información para que los operadores envíen instrucciones y reciban resultados desde un dispositivo perimetral.

Infografía: Google.

El mecanismo realiza comandos, sube y descarga archivos para camuflarse con el tráfico normal de herramientas de oficina, dificultando su detección.

Los ciberdelincuentes vulneraron a empresas de telecomunicaciones y entidades gubernamentales de 42 países de Asia, África, Europa y América.