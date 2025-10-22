¿Cómo funciona el seguro vehicular ante inundaciones y desastres naturales?

Con la llegada de la época lluviosa, y las inundaciones de los últimos días en diferentes zonas del país, es importante recordar esos seguros que pueden ayudarle a tener cubierto sus vehículos.

En este sentido, Diario Extra consultó al Instituto Nacional de Seguros (INS) y recordaron a los propietarios de vehículos la importancia de contar con la cobertura “H” o cobertura de Riesgos Varios del Seguro de Autos, la cual protege al asegurado ante daños provocados por fenómenos naturales como desbordamientos de ríos, lluvias intensas, tormentas eléctricas e incluso inundaciones.

Durante el 2024 y hasta abril de 2025, el INS ha indemnizado a propietarios de 36 vehículos asegurados que sufrieron daños ocasionados por el desbordamiento de ríos o alcantarillas.

La cobertura H no solo le protege afectaciones por inundaciones.

De estos casos, 23 correspondieron al año 2024 y representaron un pago de ¢260 millones, mientras que los 13 restantes, registrados entre enero y abril de 2025, alcanzaron los ¢100 millones en indemnizaciones.

Según explicó la institución a este medio, la cobertura H no solo cubre afectaciones por inundaciones, sino también daños derivados de huracanes, tormentas, temblores, terremotos, deslizamientos, caída de piedras, incendios, rayos, o incluso impactos causados por el levantamiento súbito de la tapa del motor.

También protege contra vandalismo, como rayones o raspones, y daños por proyectiles o balas.

No obstante, el INS advierte que la cobertura no aplica cuando los daños son consecuencia de una acción voluntaria del conductor.

Esto incluye los casos en que la persona decide ingresar o atravesar zonas inundadas, intentar cruzar ríos o conducir por la playa, pese al riesgo evidente.

Para adquirir la cobertura H es necesario contar previamente con las coberturas A y C (que amparan los daños a terceros) y la cobertura D (daño directo al vehículo).

Amplia protección

De acuerdo con datos del INS, cerca del 75% de los vehículos asegurados en el país tienen contratada la cobertura H, lo que demuestra su popularidad entre los asegurados, sobre todo considerando su costo accesible en comparación con los beneficios que ofrece.

Por ejemplo, para un vehículo de uso particular modelo 2025, valorado en ¢6 millones, que cuente con las coberturas A, C, D y F, y un deducible mínimo de ¢150.000 o del 20% sobre la pérdida, el costo anual de agregar la cobertura H es de apenas ¢2.180 más el impuesto al valor agregado (IVA).

Este cálculo considera además una bonificación del 45% sobre la prima final a pagar.

La institución subraya que, ante el aumento de eventos climáticos extremos y las recurrentes inundaciones en distintas zonas del país, contar con esta cobertura puede representar la diferencia entre una pérdida total y una reparación amparada por el seguro.

Llamado a la prevención

Ricardo León, jefe de la Dirección de Automóviles del INS, explicó que en esta época del año es usual que se presenten desbordamientos que afecten los bienes de los asegurados.

“Con la llegada de la época lluviosa, es común que haya desbordamientos de ríos y alcantarillas. Muchas veces los propietarios dejan su vehículo estacionado y, al regresar, se encuentran con que una alcantarilla desbordada les ha provocado daños. Durante el 2024 y lo que llevamos del 2025, el Instituto ha indemnizado más de ¢350 millones por este tipo de situaciones”, detalló León.

El funcionario invitó a los propietarios de vehículos a acercarse a las oficinas del INS o comunicarse con su agente de seguros para conocer más sobre

la cobertura H y los beneficios que ofrece.