La vicepresidenta de la República y Ministra de Salud, Mary Munive, detalló cómo es ser madre y política a la vez.

La jerarca indicó que es estar en dos roles sumamente demandantes.

“Es un equilibrio difícil, no solamente por los horarios, sino por la presión a la que uno se ve inmersa para cumplir en todos los roles y convertirse en una supermujer”, dijo la jerarca.

De la misma forma, Munive dijo que muchas veces se termina juzgando a sí misma por poder cumplir ambos papeles.

“Al fin y al cabo, ya por ser madre, la visión que aporta el trabajo es completamente diferente a cualquier otra persona. Y ya eso en sí es enriquecedor. Mucho de mi trabajo lo hago pensando en mis hijas. Tengo dos niñas, bueno, ya dos adolescentes, quinceañeras, las cuales son mi inspiración”, explicó Munive.

La ministra fue enfática al indicar que pretende ser un ejemplo para sus hijas, a quienes les dice que el “cielo no es el límite y pueden ir más bien más allá”.

Para más historias sobre el Día de la Madre, visite diarioextra.com