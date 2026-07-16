Expo U:¿Cómo elegir una carrera universitaria?

Elegir una carrera universitaria, un programa técnico o una especialización es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier estudiante. Sin embargo, esta elección continúa estando influenciada, en muchos casos, por expectativas familiares, tradiciones profesionales o ideas heredadas sobre el éxito laboral.

Con más de 15 años de trayectoria conectando a miles de estudiantes con instituciones de educación superior nacionales e internacionales, Expo U 2026 hace un llamado a las familias costarricenses para que asuman un papel de acompañamiento activo durante el proceso de búsqueda de universidad y selección de carrera, respetando las habilidades, intereses y aspiraciones de cada joven.

“El papel de los padres, encargados y tutores es clave durante el proceso de elección académica. Más que dirigir una decisión, su contribución consiste en apoyar, escuchar y facilitar que los jóvenes identifiquen aquellas opciones que mejor se alinean con sus talentos, intereses y metas personales”, explicó Pablo Mastroeni, productor de Expo U 2026.

La elección de una carrera debe responder al talento de cada estudiante

Actualmente, la oferta académica es mucho más amplia que hace algunos años. Además de carreras tradicionales como Medicina, Derecho, Ingeniería, Administración y Educación, existen nuevas oportunidades en áreas como tecnología, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, diseño digital, gastronomía, turismo, idiomas, industrias creativas y sostenibilidad.

Ante este panorama, Expo U 2026 considera que uno de los principales retos para las familias es reconocer que cada estudiante posee capacidades e intereses distintos, por lo que la elección profesional debe construirse a partir de sus fortalezas personales y no de presiones externas.

“Las familias cumplen un papel fundamental al ayudar a los jóvenes a explorar distintas alternativas académicas y profesionales, respetando sus intereses, habilidades y proyectos de vida. El verdadero éxito ocurre cuando una persona encuentra un camino que le permita desarrollar plenamente su potencial”, agregó Mastroeni.

El apoyo familiar fortalece la toma de decisiones

Un estudio publicado en 2025 concluyó que existe una relación positiva entre la participación de los padres y la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones sobre su futuro académico. Los investigadores determinaron que el acompañamiento familiar fortalece la confianza de los jóvenes durante este proceso.

Asimismo, la experiencia acumulada por Expo U a lo largo de sus diferentes ediciones demuestra que los estudiantes suelen obtener mejores resultados académicos y profesionales cuando sus decisiones responden a sus habilidades, intereses y proyectos de vida.

Siete recomendaciones para acompañar la elección de carrera

Con base en la experiencia de Expo U, estas son las principales recomendaciones para las familias:

Escuchar primero los intereses y motivaciones del estudiante antes de ofrecer consejos.

Evitar proyectar expectativas personales o tradiciones familiares sobre la decisión profesional.

Reconocer las fortalezas individuales de cada joven.

Investigar juntos las diferentes opciones académicas y laborales.

Comprender que el mercado laboral cambia constantemente y surgen nuevas profesiones.

Promover una decisión informada para disminuir cambios de carrera y abandono académico.

Mantener un diálogo constante durante todo el proceso de orientación vocacional.

Expo U 2026 reunirá universidades y centros de formación

Expo U 2026 se consolida como un espacio donde estudiantes, padres de familia y profesionales podrán conocer la oferta académica de universidades nacionales e internacionales, instituciones técnicas y programas de especialización.

El objetivo de la feria es facilitar información confiable que permita tomar decisiones académicas bien fundamentadas y alineadas con las metas personales y profesionales de cada estudiante.

¿Cuándo será Expo U 2026?

Fecha: miércoles 5 y jueves 6 de agosto de 2026.

miércoles 5 y jueves 6 de agosto de 2026. Lugar: Centro de Eventos Pedregal, Belén.

Centro de Eventos Pedregal, Belén. Horario: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Entrada: gratuita.

gratuita. Parqueo: ¢4.000 por todo el día.

Expo U 2026 invita a estudiantes y familias a participar en este encuentro educativo para conocer las diferentes oportunidades de formación disponibles y tomar una decisión informada sobre el futuro profesional.