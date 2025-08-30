La salud de nuestras mascotas va más allá de vacunaciones o controles básicos, implica estar preparados ante cualquier eventualidad, así que tome en cuenta los siguientes consejos para escoger el veterinario adecuado para el peludo de la casa.

Ubique clínicas y hospitales veterinarios cercanos a la zona de su residencia, ya que esta acción puede marcar la diferencia en caso de una emergencia, ya que no todos los centros ofrecen atención inmediata.

“La elección que hagamos dependerá mucho del tipo de atención que estemos buscando para nuestras mascotas por lo que hay que estar al tanto del tipo de escenario que pueda suceder en un futuro”, compartió Daniel Meza, médico veterinario.

El especialista explica que hay que tomarse el tiempo de buscar dentro de la gama de especialidades el área de atención requerida o enfocada en el problema que esté presentando la mascota.

El trato cálido, respetuoso y sin estrés no solo mejora la atención médica, sino que también ayuda a que las futuras visitas no sean un trauma para el animal ni para el dueño.

“Toma en cuenta el hecho de que el animal en todo momento se debe sentir confortable para ambos y que en una próxima visita sea un momento agradable para todos los miembros del hogar y no solamente del gato o el perro”.

Cuidar la salud de tu mascota no se trata solo de reaccionar cuando algo anda mal, sino de prevenir y prepararse con anticipación, eligiendo los mejores espacios y profesionales adecuadas.