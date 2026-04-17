¿Cómo definir su carro ideal?

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Con el arranque de la feria vehicular más grande del país, una de las principales incógnitas que enfrentan los costarricenses es definir ese vehículo “ideal”, que no solo se ajuste a los gustos de la persona sino también a su realidad financiera.

Kevin Aguilar, asesor financiero, sugiere dos parámetros iniciales: que el dinero disponible corresponda a un 20% del valor del automóvil y que la cuota a pagar no sobrepase del 15% del ingreso mensual.

“Uno no debería ir a la Expomóvil a ventanear. Lo primero es definir ese techo que yo debería tener a la hora de ver un carro para saber si está dentro de mi capacidad. Ambos números sirven para evitar el sobreendeudamiento, recordemos que estos son compromisos, normalmente a 8 años, donde tenemos comprometidos un porcentaje alto del salario. Si nos excedemos, después tendríamos que sacrificar otros rubros del presupuesto”, explicó.

Después de definir el presupuesto inicial, Aguilar aconseja asistir a la Expomóvil para recolectar toda la información disponible.

Desde precios, promociones especiales que se generan por la feria y las opciones de financiamiento que ofrecen las entidades bancarias o las agencias.

“Es un ambiente y un momento de mucha presión, muchas de estas condiciones no se acaban con la Expo, sino que se mantienen uno o dos meses después. La idea es recoger la información y llevarme los cálculos para la casa. Yo no voy a la expo a hacer reservas, a salir montado en el carro de la expo, yo voy a analizar las opciones y me llevo la tarea para la casa”, agregó el asesor.

Además recordó conceptos importantes de entender: la tasa fija y variable. El primero de estos mantiene una tasa de interés que se mantiene durante el plazo completo del préstamo o un periodo determinado por las entidades bancarias.

En la segunda opción, se utiliza una tasa de referencia que puede presentar cambios en el tiempo, en la mayoría de los casos es la Tasa Básica Pasiva y se le suma un porcentaje adicional establecido por el Banco al momento de firmar el contrato.

“Cuando yo tengo esos dos componentes, yo tengo que hacer diferentes escenarios o cálculos de diferentes escenarios. Hay que revisar el registro histórico, porque ahorita la tasa básica pasiva está más abajo de lo que ha estado normalmente, y calcular el escenario actual, pero también el más alto de los últimos años para asegurarnos que en esos porcentajes podamos hacer frente al pago de la cuota”, explicó Aguilar.

Otro de los factores a analizar al momento de realizar la compra de un vehículo y la solicitud del crédito es el comportamiento del tipo de cambio. Actualmente, la divisa registró una apreciación del 8%, reduciendo su valor de ¢499 en enero a ¢456 en marzo, de acuerdo con el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

De acuerdo con Davibank, el costarricense tiene una preferencia por el financiamiento en dólares, correspondiente al 60% de los préstamos formalizados en la entidad. Por lo que Aguilar recuerda la “regla de oro” en las finanzas personales.

“Uno debe endeudarse en la moneda que recibe el salario o sus ingresos. Es importante el recordatorio porque justamente estamos en una coyuntura donde el dólar se encuentra muy bajo y las personas pueden verse atraídos a eso”, mencionó.

También destacó que hay varios costos adicionales sujetos a la propiedad de un vehículo, más allá que la cuota del préstamo como el mantenimiento, marchamos, reparaciones por accidentes, el seguro y el costo de la gasolina para movilizarse, por lo que los cálculos de las personas en su presupuesto deberían considerar los rubros adicionales al momento de definir la solvencia personal en la decisión de compra.