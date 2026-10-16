¿Cómo debería ser la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo?

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El diálogo permanente, el respeto a la independencia de los poderes de la República y la coordinación para combatir el crimen organizado son algunos de los aspectos que deberían marcar la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, según la magistrada Damaris Vargas y representantes sindicales.

En medio de los cuestionamientos y tensiones entre ambas instituciones, la elección de una nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia abre el debate sobre cómo debería manejarse la comunicación con el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

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La magistrada Damaris Vargas, una de las cuatro aspirantes a presidir la Corte, considera que las diferencias institucionales o personales no deben convertirse en obstáculos para trabajar conjuntamente en los problemas que enfrenta el país.

“Nosotros debemos tener la claridad de que en estos momentos el país necesita un Estado que vaya en la línea correcta y que se enfoque en cuál es el verdadero enemigo que tenemos nosotros, que es precisamente el crimen organizado, entre otros también, pero hay que articular. Yo creo que nunca se agota el diálogo”, manifestó Vargas.

Dejar de lado diferencias personales

La magistrada insistió en que quienes ocupan cargos públicos deben comprender que sus responsabilidades están por encima de las relaciones personales que puedan existir entre los jerarcas de las instituciones.

“Nosotros somos simples empleados públicos, que estamos al servicio de la ciudadanía. Entonces, no es si me agrada, si no me agrada, si es mi amigo, si no es mi amigo, esos son temas personales que tienen que dejarse de lado”, expresó.

Vargas señaló que la comunicación debe mantenerse incluso cuando existan desacuerdos, pues considera que las instituciones tienen la obligación de coordinar esfuerzos dentro de sus respectivas competencias.

También recordó que los problemas relacionados con la inseguridad y el crimen organizado no son exclusivos de Costa Rica, por lo que requieren respuestas integrales.

“De ninguna manera podemos cerrar las puertas a tender puentes a la comunicación con el Ejecutivo, con el Legislativo, con quien sea, con la ciudadanía especialmente”, afirmó.

¿Qué ocurre con las reuniones de seguridad?

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la participación del Poder Judicial en las reuniones convocadas por el Gobierno para analizar la situación de seguridad del país.

La magistrada recordó que, en una oportunidad, le correspondió asistir a uno de estos encuentros en representación de la Corte, debido a la ausencia de su presidente, Orlando Aguirre.

Explicó que su participación estuvo orientada a escuchar los planteamientos de las distintas instituciones, pero manteniendo la prudencia necesaria para evitar adelantar criterios sobre investigaciones o procesos judiciales.

“Me correspondió en alguna oportunidad que tuve que sustituir también a don Orlando como vicepresidenta, asumí la presidencia en ejercicio y correspondió a una de esas reuniones, fui a representar la Corte en la ausencia de don Orlando”, relató.

Para Vargas, la coordinación entre poderes debe desarrollarse sin comprometer las funciones que la Constitución Política asigna a cada institución.

Sindicato del Poder Judicial pide firmeza

Desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), su representante Jorge Cartín considera que la próxima presidencia debe mantener canales de comunicación con otros poderes, pero también demostrar firmeza para defender la independencia judicial.

El dirigente sostuvo que la nueva autoridad deberá contar con capacidad de liderazgo para responder a los cuestionamientos políticos y defender tanto a la institución como a sus funcionarios.

“Tenemos que tener una presidencia que genere respeto, que exija ese respeto y que también transmita ese respeto hacia los demás poderes de la República, actores sociales, económicos y políticos”, señaló Cartín.

Asimismo, manifestó que quien asuma el cargo deberá tener valentía para proteger los principios constitucionales que rigen al Poder Judicial.

“También tiene que existir una gran capacidad de liderazgo para poder lograr entablar el diálogo constructivo, el diálogo de escucha activa, una valentía bastante marcada para poder defender, no solamente al Poder Judicial como Poder de la República e institución y sus principios básicos fundamentales establecidos en la Constitución, sino también a sus trabajadores y trabajadoras”, agregó.

Cartín considera necesario fortalecer la comunicación institucional para responder de manera efectiva a lo que describió como ataques provenientes del sector político.

La elección del próximo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia está programada para el 26 de octubre, a partir de las 8:30 a.m., durante una sesión de Corte Plena.

Las cuatro personas que formalizaron sus candidaturas son las magistradas Damaris Vargas Vásquez, Patricia Solano Castro y Patricia Vargas González, así como el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas.