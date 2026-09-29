¿Cómo cuidar su corazón? Estas son las recomendaciones

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón y el Ministerio de Salud hace un llamado a la población a vigilar la presión arterial y adoptar hábitos saludables; son parte de cuidar este órgano tan importante.

Durante los últimos años en Costa Rica, se ha presentado un aumento sostenido de los casos notificados de hipertensión arterial (HTA).

La hipertensión puede no presentar síntomas, por lo que una persona puede tener presión alta sin saberlo. Por eso, una forma para detectarlo es mantener una medición periódica, para detectar oportunamente esta condición y así tomar las medidas necesarias para su control.

Algunos de los síntomas que puede presentar una persona que alcanza niveles altos de presión arterial pueden ser dolor intenso de cabeza, mareos, visión borrosa, dolor en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, vómitos o confusión. Por lo que se recomienda que ante estos síntomas se acuda a los centros de salud.

“Conocer la presión arterial, realizar controles periódicos y mantener hábitos saludables son acciones sencillas que pueden contribuir a prevenir complicaciones y proteger la salud a lo largo de la vida. La hipertensión arterial constituye un importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, por lo que la detección temprana y el monitoreo regular son fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones”, indicó el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo.

Para prevenir y controlar la hipertensión, se deben aplicar hábitos saludables y seguir las recomendaciones médicas; algunas de ellas son:

Medirse periódicamente la presión arterial.

Mantener una alimentación saludable: consumir más frutas y vegetales, reducir la sal y productos procesados.

Realizar de forma regular actividad física.

Evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Mantener un peso saludable.

Acudir a los controles médicos y seguir el tratamiento indicado.

Según los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, Costa Rica en 2024 registró 29.948 casos notificados de hipertensión arterial y en 2025 se reportaron 37.805, lo que representa un incremento de 26.2% en un año.