Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La soya sostenible busca responder a la creciente demanda mundial de proteína animal mediante prácticas productivas que contribuyen a reducir el impacto ambiental y conservar los recursos naturales.

Los avances del sector abarcan la protección de la biodiversidad, la conservación del suelo y una mayor eficiencia en el uso del agua y la energía. A estos esfuerzos se suman nuevas metas para 2030, orientadas a fortalecer la sostenibilidad y la trazabilidad de su producción.

Mayor eficiencia en el uso de los recursos

Según la información proporcionada por el sector, desde 1980 los productores estadounidenses de soya han registrado mejoras en distintos indicadores ambientales:

60 % en la eficiencia del uso del agua de riego.

48 % en la eficiencia del uso de la tierra.

46 % en la eficiencia energética.

43 % en la eficiencia relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos indicadores reflejan avances en el aprovechamiento de los recursos utilizados para el cultivo y forman parte de un proceso de mejora continua en las prácticas agrícolas.

¿Cuáles son las metas de la soya sostenible para 2030?

Como parte de su compromiso de largo plazo, el sector estadounidense estableció cuatro objetivos ambientales para 2030:

Reducir en un 10 % el impacto del uso del suelo.

Disminuir en un 25 % la erosión.

Mejorar en un 10 % la eficiencia energética.

Reducir en un 5 % las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Con estas metas, la industria busca atender la demanda de alimentos y mantener estándares de producción responsable a lo largo de su cadena.

Un vínculo con la producción de alimentos

La soya sostenible conecta a productores agrícolas, industrias de alimentos balanceados, empresas pecuarias y consumidores finales.

Su aporte va más allá del cultivo, pues se utiliza en la alimentación animal y forma parte de la cadena de producción de pollo, cerdo y pescado. Por ello, las mejoras ambientales en su producción también son relevantes para los sectores que dependen de este ingrediente.

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