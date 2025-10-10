Un refresco por las mañanas para acompañar el desayuno, el café en las tardes o el postre después del almuerzo. Estos pequeños desembolsos, catalogados como ‘gastos hormiga’ pueden parecer insignificantes en las finanzas de los costarricenses, pero al acumularlos representan una fuga de dinero cada mes.

Sin embargo, estos hábitos se pueden contrarrestar por medio del ahorro, siguiendo el mismo concepto: montos pequeños de manera constante para construir un fondo de dinero para compras futuras.

“Hay conexiones a nivel psicológico importantes de romper, porque estamos muy acostumbrados al gasto, pero muy poco acostumbrados al ahorro. Entonces, existen técnicas enfocadas en asociar el momento del ahorro como algo placentero, en que podamos enviar el dinero a una cuenta aparte en la que vamos ahorrando como una hormiguita”, indicó Marco Agüero, experto financiero de Davivienda.

Este mecanismo se inspira en el insecto que, previo al invierno, acumula alimento poco a poco hasta lograr la cantidad necesaria para la supervivencia en épocas difíciles.

Entre las estrategias que explica Agüero, recomienda convertir esos gastos en tiempo de trabajo. Entonces, brinda el ejemplo que si una persona gana ¢3 mil por hora laborada y quiere comprar un café de ¢1.500, equivale a 30 minutos de trabajo.

“Uno puede decidir de mi trabajo al mes voy a dedicar un porcentaje a gastos y no pasarme de ahí o tener un mejor parámetro para decir en el día a día ¿Cuánto equivale en lo que me pagan los gastos hormiga que tengo?”, agregó.

Además, propone poner obstáculos como filas o trayectos más largos para reflexionar, en el tiempo extra, si la compra es necesaria o no.

De forma que esa “fricción al gasto” le permite a las personas reconsiderar la importancia.

En los casos que sí se realicen las compras, el experto sugiere hacer un aporte al fondo de ahorro del mismo valor de esa cena que compramos en la calle y no estaba planeada.

“No todos los días vamos a ahorrar, pero en el transcurso de la semana vamos a encontrar un poquito de dinero que no hemos gastado, que podemos reconvertir al ahorro hormiga. Son formas de ir cambiando nuestro comportamiento del día a día, para enfocarlo de forma positiva y no como considerar el ahorro como un sacrificio”, señaló Agüero.

El experto destaca que por medio de pequeños esfuerzos se pueden crear un cambio de mentalidad y crear un hábito para mejorar las finanzas personales.

Ahorre y gane

Ahorro con objetivos

El ahorro se puede dividir en lapsos y de acuerdo con los objetivos financieros de las personas. Expertos indican que el porcentaje mínimo de los ingresos netos que se deberían destinar al ahorro son de un 10%.

En el corto plazo:

• Fondo de emergencia: destinado a cubrir imprevistos como enfermedades, pérdida de empleo o reparaciones urgentes del carro o la casa.

• Entretenimiento: Disfrutar de conciertos o viajes dentro y fuera del país sin necesidad de endeudarse.

• Marchamo: Se puede ahorrar mensualmente desde enero para evitar el golpe económico en diciembre.

En el mediano y largo plazo:

• Tecnología: Para el cambio de dispositivos como celulares o computadoras cada 3 a 6 años.

• Compra de bienes: Reunir el dinero suficiente para la prima de un vehículo o una casa.

• Jubilación: Fondo que permita mantener la calidad de vida al momento del retiro y complemente el ROP y la pensión de la CCSS.