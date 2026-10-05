Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Buscar trabajo por primera vez puede generar dudas, especialmente cuando no se cuenta con experiencia laboral formal.

Profesionales en Orientación recuerdan que la etapa universitaria también permite desarrollar habilidades que pueden ser atractivas para una empresa.

Erick Montoya, vocero del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) y orientador del Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional de la UCR, recomienda comenzar a construir y actualizar el currículo desde la universidad.

En este documento se pueden incluir prácticas profesionales, proyectos universitarios, voluntariados, trabajo comunal, cursos, congresos y actividades extracurriculares, además de habilidades desarrolladas durante la formación.

Por ejemplo, participar en proyectos puede demostrar capacidades como organización, trabajo en equipo, comunicación, investigación o manejo de diferentes tareas.

Otro consejo es no utilizar exactamente el mismo currículo para todas las ofertas de empleo. Antes de postularse, se recomienda revisar qué solicita la empresa y destacar las experiencias y habilidades que tengan mayor relación con el puesto.

También es importante prepararse para la entrevista. Los orientadores sugieren investigar previamente a la empresa, conocer sus actividades y revisar las características del puesto al que se aspira.

En cuanto al salario, la recomendación es consultar previamente los salarios mínimos correspondientes a la categoría profesional y, cuando sea necesario, buscar referencias en el colegio profesional respectivo.

Finalmente, aunque las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a elaborar un currículo, este debe reflejar información real. La persona candidata tiene que poder demostrar durante la entrevista los conocimientos y habilidades que aparecen en el documento.

La búsqueda del primer empleo, señalan los profesionales, también puede convertirse en un proceso de aprendizaje para conocer las propias fortalezas y aprender a comunicarlas de manera adecuada.