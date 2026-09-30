Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El acompañamiento del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) permite que las cooperativas identifiquen oportunidades de mejora, fortalezcan sus procesos y desarrollen nuevos proyectos.

“Por medio del Departamento de Supervisión Cooperativa, las organizaciones reciben orientación en temas financieros, legales y administrativos. Este servicio también facilita el cumplimiento de la Ley de Asociaciones Cooperativas y ofrece asistencia gratuita para consultas relacionadas con el derecho cooperativo” afirmó Mauricio Pazos, Director Ejecutivo de INFOCOOP.

La supervisión contempla la revisión de estados financieros, libros legales, gobierno corporativo y el funcionamiento de los cuerpos directivos. A partir de este análisis, se establecen recomendaciones y planes de trabajo adaptados a las necesidades de cada cooperativa.

SERVICOOP R.L. destaca el acompañamiento recibido

SERVICOOP R.L. es una cooperativa de servicios múltiples que ofrece créditos personales y opciones de financiamiento para vivienda, compra de lote, construcción, cancelación de deudas y mejoras habitacionales.

También cuenta con un centro de distribución de productos de la canasta básica. Las personas asociadas pueden solicitar los artículos que necesitan, obtener financiamiento y recibirlos directamente en sus hogares.

La cooperativa destacó que el apoyo del INFOCOOP ha sido fundamental para fortalecer su gestión. Además del financiamiento recibido durante su proceso de salida de supervisión, la organización ha contado con seguimiento en áreas administrativas, legales, directivas y de mercadeo.

“El apoyo que hemos recibido del INFOCOOP ha sido fundamental. Nos orientan, identifican aspectos por mejorar y nos ayudan a establecer planes de trabajo para fortalecer la cooperativa”, afirmó Eddy Alfaro, gerente general de SERVICOOP R.L.

Eddy Alfaro, gerente general de SERVICOOP R.L./Foto Sergio Espinoza.

Este acompañamiento no se limita a una revisión de documentos. Los representantes del INFOCOOP se reúnen con la cooperativa, analizan sus necesidades y brindan orientación para definir acciones que permitan mejorar su funcionamiento.

Un servicio disponible para todas las cooperativas

El Departamento de Supervisión Cooperativa atiende organizaciones de diferentes tamaños y sectores. Cada caso se analiza de acuerdo con sus características, necesidades y proyectos.

SERVICOOP R.L invitó a otras cooperativas a acercarse al INFOCOOP, conocer sus servicios y solicitar el acompañamiento necesario para fortalecer su operación y avanzar en nuevas oportunidades de desarrollo.

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