¿Cómo atender a una mascota herida?

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Ayudar a una mascota herida puede parecer la reacción más natural, pero no siempre es la más segura.

En medio del dolor o el miedo, los animales pueden reaccionar de forma inesperada, lo que puede poner en riesgo a quienes intentan auxiliarlos.

“Aquellas personas que han manipulado en el pasado los animales para ayudarles, muchas veces conocen las técnicas adecuadas para poderlo hacer sin poner en riesgo su integridad física pero no siempre es ese el caso”, afirmó Silvia Coto, directora del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.

En el caso de las mascotas hogareñas, la confianza no siempre garantiza una reacción predecible. Un perro o un gato, incluso acostumbrado a sus dueños, puede responder de forma defensiva si siente dolor, intentando morder o arañar como mecanismo de protección.

La jerarca advirtió que el riesgo no se limita a mordeduras, sino también al contacto con las uñas del animal, por lo que hizo un llamado a actuar con cautela en este tipo de situaciones.

Además, recomendó mantener la calma, evitar movimientos bruscos y no intervenir directamente si no se cuenta con experiencia, especialmente si el animal se encuentra alterado o presenta heridas de consideración. “Si no sabemos cómo interactuar y no sabemos cómo manejarlos, lo mejor es no tocarlos y buscar ayuda por parte de los expertos al llamarlo y esperar su llegada”, citó.