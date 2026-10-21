Como aplasta al Manchester United en la Champions

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Como 1907 protagonizó una noche para el recuerdo en la Champions League y goleó 4-1 al Manchester United.

Apenas al minuto 2, Nicolás Paz apareció para abrir el marcador. El argentino recibió la asistencia de Lucas Da Cunha y definió para poner el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, el conjunto italiano volvió a golpear. Al 48’, Anastasios Douvikas aprovechó la asistencia de Nicolás Paz y marcó el 2-0, ante un Manchester United que no encontraba respuestas.

Ocho minutos después llegó el tercero. Nicolás Paz volvió a aparecer y firmó su doblete al minuto 56 para poner el 3-0 y convertirse en la gran figura de la noche.

La goleada tomó forma definitiva al 75’. Jacobo Ramón apareció de cabeza tras el servicio de Kaiki Bruno y marcó el 4-0.

El Manchester United consiguió descontar en el cierre. Al minuto 90, Joshua Zirkzee recibió la asistencia de Amad Diallo y marcó el gol del honor para los ingleses.