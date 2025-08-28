Las intoxicaciones en perros y gatos son, según los expertos veterinarios, situaciones frecuentes y potencialmente graves, por lo que la reacción inmediata de los dueños en los primeros minutos de la emergencia es determinante para salvarles la vida.

Pía es un caso de una perrita que se salvó de morir intoxicada. Foto: cortesía PETS+

Un caso reciente que evidencia la importancia de estas acciones es el caso de Pía, una perra de búsqueda y rescate de la Cruz Roja Costarricense, que sufrió una intoxicación accidental el pasado 22 de agosto en Tibás.

Con la rápida reacción de su guía y la atención médica inmediata, logró superar el episodio y hoy se recupera satisfactoriamente.

Ante este panorama, el doctor Juan Carlos González, director médico del hospital veterinario PETS+ en San Antonio de Heredia, brindó una serie de recomendaciones ante casos de intoxicación.

Si la mascota está consciente y puede tragar , recomiendan lavar las encías y administrar lentamente carbón activado.

, recomiendan lavar las encías y administrar lentamente carbón activado. Buscar atención veterinaria inmediata , incluso si los síntomas parecen leves.

, incluso si los síntomas parecen leves. En caso de contacto con tóxicos en la piel , lavar el área con agua y jabón, usando guantes para evitar riesgos.

, lavar el área con agua y jabón, usando guantes para evitar riesgos. Si la mascota está inconsciente, vomitando o con alteraciones mentales , debe trasladarse de inmediato al centro veterinario.

, debe trasladarse de inmediato al centro veterinario. En caso de convulsiones, proteger la cabeza con una toalla para evitar golpes, siempre con cuidado para que no sean mordidos accidentalmente.



El especialista recordó que la mejor prevención es mantener a las mascotas alejadas de químicos, medicamentos y plantas que puedan resultar tóxicas.

La atención temprana es la clave para aumentar las posibilidades de recuperación.