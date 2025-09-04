Los tres diputados de la comisión legislativa especial votarán este viernes la recomendación para el levantamiento o no de la inmunidad del Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Así lo informó el despacho de la diputada liberacionista Andrea Álvarez, presidenta de este órgano, quienes además informaron que tendrán tiempo hasta el 8 de setiembre para la presentación del informe final.

Por otra parte, durante la reunión de jefes de fracción se acordó que el lunes 22 de setiembre será la fecha para que el Plenario discuta el posible levantamiento del fuero.

La propuesta fue planteada por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y solo queda pendiente confirmar la disponibilidad del mandatario, quien tiene derecho a estar presente en la sesión y utilizar hasta 30 minutos para defenderse.

Si no fuera posible realizar la discusión ese lunes, se establecieron como fechas alternativas el martes 23 o el miércoles 24 de setiembre.