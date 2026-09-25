Comisión sobre caso Obaldía ya tiene fecha para rendir el informe

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Comisión Especial que investiga las denuncias por presunto acoso sexual por parte del diputado oficialista, Fernando Obaldía en contra de asesoras de su despacho, deberá rendir un informe final el 23 de noviembre ante el Plenario.

Tramitado bajo el Expediente 25.800, la comisión tendrá su primera sesión extraordinaria el 28 de setiembre de 9:00 a 11:00 a.m, según el orden del día publicado en el sitio web de la Asamblea Legislativa.

En la sesión se dará la discusión del expediente de denuncia, según el orden del día.

La comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Claudia Dobles (CAC): representante de Coalición Agenda Ciudadana.

Marco Badilla (PLN): presidirá la comisión.

José María Villalta (FA): representante del Frente Amplio.

Kattia Calvo (PPSO): representante del Partido Pueblo Soberano.

Abril Gordienko (PUSC): ocupará la secretaría de la comisión.

Más temprano, Obaldía, se pronunció sobre las denuncias presentadas en su contra y anunció que suspenderá voluntariamente su participación en las reuniones de la fracción oficialista mientras se tramitan las denuncias en su contra por presunto hostigamiento sexual y laboral en contra de asesoras de su despacho.

Obaldía se pronunció mediante un video en el que aseguró que enfrentará los procesos abiertos ante el Directorio de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía, y afirmó que se encuentra a la espera de ser notificado formalmente.