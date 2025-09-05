Con el apoyo de Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, los diputados de la comisión especial recomendaron a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves por la investigación del Caso BCIE.

Luego de un mes de sesionar, en el que analizaron el expediente judicial, llamaron a comparecer al fiscal general Carlo Díaz, al mandatario y al ministro de Cultura Jorge Rodríguez Vives, el órgano legislativo encontró los indicios suficientes para tomar dicha decisión y el expediente goza de la robustez necesaria para que la causa sea elevada a juicio.

“Con lo que leí de la declaración, hay suficientes elementos para recomendar el levantamiento del fuero al señor presidente. Hay seriedad y consistencia en la acusación, no tuve ningún elemento que me indicará que hay persecución política”, agregó Álvarez, presidenta de la comisión.

Por su parte, el diputado oficialista Daniel Vargas rechazó la recomendación, cuestionando la tesis del “testigo de la corona”, Christian Bulgarelli.

“No existe una prueba fehaciente que demuestra que se cometieron el delito de concusión, además no es posible concluir a partir del análisis conjunto de la prueba la existencia del delito que se pretende imputar a los acusados. No puedo bajo ninguna circunstancia recomendar el levantamiento del fuero al señor presidente”, subrayó Vargas.

Ahora los miembros de la comisión deberán presentar el informe al Plenario, quienes tendrán un plazo de 15 días para estudiarlo y será tentativamente el lunes 22 de setiembre cuando se discuta finalmente el posible retiro del fuero.

“Para mí, en el caso de las pruebas aportadas si hay un peso de que finalmente hubo una dádiva (…) lo señalado por la defensa no corresponde con la realidad ni en términos de lo que señala el código penal ni lo que el expediente nos pide revisar y constatar. El expediente tiene los elementos de seriedad y consistencia que ameritan que se pueda abrir una causa”, señaló Alfaro.

Según la tesis del Ministerio Público, el presidente Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Fiscalía sostiene que RMC La Productora S.A., propiedad de Bulgarelli, obtuvo un contrato para brindar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de opinión pública a la Presidencia de la República durante el periodo 2022-2026.

La causa penal quedó registrada con el número 25-000019-0033-PE y se le atribuye al mandatario el supuesto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal.