Los tres diputados de la comisión legislativa especial votarán este viernes la recomendación sobre el levantamiento o no de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía por el caso BCIE.

Así lo confirmó el despacho de la diputada liberacionista Andrea Álvarez, presidenta del órgano, quien recordó que tienen plazo hasta el 8 de setiembre para entregar el informe final.

En la reunión de jefes de fracción se definió que el lunes 22 de setiembre será la fecha en que el Plenario discuta el posible retiro del fuero.

“El lunes estaríamos presentando el informe, según lo que se decida en la comisión del viernes. La fecha que se está escogiendo me parece bien, son dos semanas, hay que dar tiempo suficiente porque es un informe con mucho detalle, muy denso. Tener 15 días es prudente”, aseguró la diputada frenteamplista Rocío Alfaro.

La propuesta fue presentada por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y solo falta confirmar la disponibilidad del mandatario, ya que, según el procedimiento, Chaves podrá asistir a la sesión para ejercer su defensa.

Posteriormente, el informe pasará a discusión y cada legislador tendrá un máximo de 15 minutos para intervenir. La decisión final se tomará mediante votación electrónica y requerirá al menos 38 votos favorables, es decir, dos tercios del total de diputados.

El proceso está respaldado en el artículo 121 de la Constitución Política y en el 216 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, aunque se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.

En caso de que no pueda realizarse la sesión el lunes, se establecieron como alternativas el martes 23 o el miércoles 24 de setiembre.

Según la tesis del Ministerio Público, el presidente Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Fiscalía sostiene que RMC La Productora S.A., propiedad de Bulgarelli, obtuvo un contrato para brindar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de opinión pública a la Presidencia de la República durante el periodo 2022-2026.

La causa penal quedó registrada con el número 25-000019-0033-PE y se le atribuye al mandatario el supuesto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal.