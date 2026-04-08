Comisión dictaminaría crédito del Tren Eléctrico la próxima semana

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa indicaron que el crédito para el tren eléctrico sería dictaminado la próxima semana. Posteriormente a la votación, el proyecto de ley pasaría a la discusión en el Plenario.

“El crédito va a salir y va a ser aprobado, ya sea por esta Asamblea o por la próxima legislatura. Los fondos no se van a perder y hay una gran mayoría en la composición de la próxima Asamblea que permite el margen de acción suficiente”, comentó Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana.

Esto en respuesta a las preocupaciones expuestas por Álvaro Alfaro, oficial país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Yo no veo una solución, del lado nuestro, a la incertidumbre política del cambio de legislatura. Los inversionistas detrás quisieran, al igual que el BCIE, que este proyecto pase el primer debate en esta Asamblea. Vienen nuevos diputados que deberán conocer el proyecto y puede tardar dos o tres meses para que se vote”, comentó Alfaro.

A los diputados les restan tres semanas de funciones, ya que los congresistas electos asumen sus puestos el 1 de mayo.

El préstamo

La tasa promedio de interés para el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros sería del 4,44%.

El esquema de financiamiento incluye recursos del Fondo Verde del Clima en dos condiciones: $128 millones no tendrían una tasa de interés, mientras que $50 millones serían entregados a un 0,75% anual. Ambos desembolsos son a un plazo de 40 años.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiaría el 46% del costo total del proyecto, equivalente a $371 millones. Las condiciones serían de una tasa de referencia, Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día (SOFR), más un 2,35%. Actualmente, se calcula en un 5,97% de tasa de interés anual.

El plazo es de 20 años con 5 años de periodo de gracia y el desembolso se haría en 6 años.

Otro de los organismos multilaterales es el Banco Europeo de Inversión (BEI) con $250 millones con un margen 1,24% sobre el SOFR, para una tasa final de 6,18%.

El plazo es de 25 años con 5 años de periodo de gracia y el desembolso se haría en 5 años.