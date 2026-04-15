Comisión dictamina proyecto del Tren Eléctrico

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó de forma positiva el expediente 25.291, proyecto de ley para la construcción, equipamiento y puesta en operación del Tren Rápido de Pasajeros, que contempla un crédito de $800 millones, uno de los proyectos prioritarios para la presidenta electa Laura Fernández.

Los diputados aprobaron por unanimidad una moción que tenía el consenso previo de los legisladores y en la que aseguran, se establecen mayores criterios de transparencia.

Proyecto del Tren Eléctrico. Foto: Issac Villalta.

“Lo que estamos haciendo es atendiendo la inquietud de algunos diputados para que conforme vaya avanzando este proyecto se establezcan controles rigurosos”, señaló la diputada oficialista Pilar Cisneros en declaraciones a Grupo Extra.

Proyecto del Tren Eléctrico. Foto: Issac Villalta.

Cisneros será la encargada de la redacción del expediente y aseguró que la próxima semana el proyecto podría elevarse al plenario.

Proyecto del Tren Eléctrico. Foto: Issac Villalta.

“Al dictaminarlo de forma unánime, en dos días ya podría estar en la orden del día del plenario, que ya podría ser el lunes o el martes de la próxima semana”, añadió Cisneros.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, dijo a Grupo Extra que el expediente se dictaminará luego de algunas sugerencias a la iniciativa.

“Desde hace bastantes meses hemos señalado que este es un proyecto importante que apoyamos. Hemos venido haciendo ajustes y el día de hoy ya va a quedar dichosamente dictaminado por la comisión”, dijo Acuña.

Proyecto del Tren Eléctrico. Foto: Issac Villalta.

El proyecto consiste en la construcción, equipamiento y puesta en operación de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana.

Esta iniciativa estratégica nacional, liderada por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), busca modernizar el transporte público costarricense mediante una solución eléctrica, masiva y sostenible.

Proyecto del Tren Eléctrico. Foto: Issac Villalta.

El trazado abarcará 52 kilómetros de doble vía electrificada que conectarán las provincias de Cartago, San José, Heredia y Alajuela a través de dos ejes principales, la Línea 1, que une Paraíso con la estación del Atlántico y conecta con el Pacífico, y la Línea 2, que vincula la estación del Atlántico con Alajuela Centro.

Cámara de la Construcción hizo recomendaciones

Ayer, el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, Randall Murillo, planteó que el proyecto “es fundamental” para el país para reducir tiempos y costos con menores emisiones y mejor ordenamiento territorial.

Aunque destacó que el tren no es la solución absoluta de los problemas relacionados con la movilidad, señaló que debe formar parte de “un ecosistema” de transporte público.

Sin embargo, destacó que las contrataciones para el proyecto deben realizarse a través de los procesos ordinarios.