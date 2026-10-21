Comisión de Nombramientos recomienda no reelegir a Patricia Solano

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa acordó recomendar la no reelección de Patricia Solano como magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión se tomó con cuatro votos a favor de la no reelección y tres en contra, tras el proceso de análisis realizado por los diputados de la comisión.

La diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Nombramientos, Marta Esquivel, justificó su voto al señalar atrasos en los procesos penales y cuestionar el avance en la implementación de la carrera fiscal dentro del Poder Judicial.

“El día de hoy, en una jornada importante de la Comisión de Nombramientos, se ha tomado por mayoría la decisión de no reelegir a la magistrada Patricia Solano”, manifestó.

Comisión de Nombramientos. Foto: Raquel Vargas.

Esquivel sostuvo que existe “un descuido importante en la modernización del proceso penal a nivel de todo el país” y señaló atrasos en la tramitación de causas.

Además, cuestionó que no se haya concretado la carrera fiscal pese a que, según afirmó, se trata de una obligación pendiente desde hace más de 20 años.

“Siendo ella particularmente la responsable de la jurisdicción penal, esto es imperdonable”, agregó la legisladora.

La recomendación de la Comisión de Nombramientos deberá ahora ser conocida por el Plenario Legislativo, que tendrá la decisión definitiva sobre la continuidad de Solano en el cargo. Para no ser reelecta debe reunir 38 votos en contra y, en caso de no recibirlos, podrá continuar en el cargo.