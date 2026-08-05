La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa comenzará a sesionar este jueves, tras dos meses de haber sido instaurada.

La diputada oficialista, exministra de Educación y presidenta de la comisión, Ana Katarina Müller, informó a Extra Radio 92.3 FM que el tiempo previo se aprovechó para ordenar y analizar las iniciativas legislativas vinculadas al sistema educativo.

Según explicó, se revisaron cerca de 70 proyectos de ley relacionados con educación, así como expedientes vinculados con ciencia y tecnología que actualmente se encuentran distribuidos en distintas comisiones legislativas.

Müller indicó que la primera sesión permitirá oficializar el horario de trabajo de la comisión y presentar la sistematización realizada durante las últimas semanas.

“Ya tenemos a nuestro haber un análisis de todos los proyectos de educación; hay casi 70 proyectos de educación, algunos muy importantes, algunos no importantes, algunos con problemas de redacción, algunos con problemas de contradicciones o contradicen leyes existentes”, dijo la oficialista.

La diputada también afirmó que entre los expedientes revisados existen propuestas que plantean modificaciones curriculares mediante proyectos de ley.

La comisión sesionará una vez por semana y dará inicio a la discusión de los expedientes a partir de este jueves 6 de agosto