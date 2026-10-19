Comic Con Costa Rica traerá a actor de ‘One Piece’ como invitado estrella

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Los seguidores de los cómics, los videojuegos, el anime y el cosplay tendrán una nueva oportunidad de reunirse en Comic Con Costa Rica, que regresará este sábado 24 y domingo 25 de octubre al Centro de Convenciones.

La convención vuelve con dos jornadas cargadas de entretenimiento para los aficionados de distintas generaciones.

Entre las propuestas destacan talleres creativos, juegos de LEGO, concursos de rompecabezas y torneos de cartas coleccionables de One Piece y Pokémon.

También habrá zonas de juego libre y competencias inspiradas en juegos populares.

Uno de los atractivos será el sorteo de un paquete que incluye una consola Nintendo Switch 2, una réplica oficial de la Espada de Link y el videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dirigido a quienes compren su entrada, según las condiciones del concurso.

La convención contará con invitados internacionales como Jeff Ward, conocido por interpretar a Buggy en la serie One Piece de Netflix; Jennifer English, actriz de voz de Baldur’s Gate 3 y Clair Obscur: Expedition 33; Ryan Drummond, la voz original en inglés de Sonic, y Reed Shannon, quien interpreta a Ekko en Arcane.

El sábado también se realizará el C2CR After Dark, una actividad nocturna con exhibiciones de cosplay, música de DJ y pista de baile.

Las entradas están disponibles en www.kuikpei.com.

Mario Garrido Chaves

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Foto: Redes sociales