Comic Con Costa Rica traerá a actor de ‘One Piece’ como invitado estrella

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Los seguidores de los cómics, los videojuegos, el anime y el cosplay tendrán una nueva oportunidad de reunirse en Comic Con Costa Rica, que regresará este sábado 24 y domingo 25 de octubre al Centro de Convenciones.

Foto: Redes sociales

La convención vuelve con dos jornadas cargadas de entretenimiento para los aficionados de distintas generaciones.

Entre las propuestas destacan talleres creativos, juegos de LEGO, concursos de rompecabezas y torneos de cartas coleccionables de One Piece y Pokémon.

También habrá zonas de juego libre y competencias inspiradas en juegos populares.

Uno de los atractivos será el sorteo de un paquete que incluye una consola Nintendo Switch 2, una réplica oficial de la Espada de Link y el videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dirigido a quienes compren su entrada, según las condiciones del concurso.

Foto: Redes sociales

La convención contará con invitados internacionales como Jeff Ward, conocido por interpretar a Buggy en la serie One Piece de Netflix; Jennifer English, actriz de voz de Baldur’s Gate 3 y Clair Obscur: Expedition 33; Ryan Drummond, la voz original en inglés de Sonic, y Reed Shannon, quien interpreta a Ekko en Arcane.

El sábado también se realizará el C2CR After Dark, una actividad nocturna con exhibiciones de cosplay, música de DJ y pista de baile.

Las entradas están disponibles en www.kuikpei.com.