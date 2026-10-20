Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El rechazo de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional genera preocupación en el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), que advierte sobre las condiciones que Costa Rica requiere para atraer inversiones, mantener operaciones empresariales y competir en los mercados internacionales.

La iniciativa no alcanzó los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva. Arianna Arce, ministra a. i. de Comercio Exterior, afirmó que el alcance de la reforma va más allá del sector eléctrico.

“Me preocupa profundamente que esta ley no haya obtenido la aprobación definitiva. La importancia de esta reforma trasciende el sector eléctrico. Contar con energía suficiente, confiable y a costos competitivos es una condición fundamental para atraer y retener inversión, así como para dar continuidad a las operaciones empresariales que hoy generan empleo en el país”, señaló Arce.

El Ministerio sostiene que la disponibilidad, la confiabilidad y el costo de la electricidad son factores determinantes para la expansión de las empresas, especialmente en actividades con altos requerimientos energéticos. Entre ellas mencionó la manufactura avanzada, las compañías de alta tecnología, la agroindustria y las industrias digitales.

Comex también relacionó la reforma con las condiciones que enfrentan las empresas costarricenses para competir en el exterior. Según el ministerio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que los altos precios de la energía afectan la competitividad global de las compañías exportadoras del país.

El organismo también ha señalado que una mayor competencia en el mercado eléctrico puede contribuir a diversificar las fuentes de energía renovable, reforzar la seguridad energética y mantener el atractivo de Costa Rica para la inversión extranjera directa, particularmente en industrias que consumen grandes cantidades de electricidad.

Arce indicó que las condiciones energéticas forman parte de las decisiones que toman las empresas al elegir dónde instalar nuevos proyectos o ampliar operaciones existentes.

“Cada vez que una empresa analiza adónde ubicar una nueva inversión o adónde ampliar una operación existente, Costa Rica compite con otros países. Si no contamos con las condiciones energéticas que esas operaciones requieren, limitamos nuestras posibilidades de atraer nuevos proyectos e impulsar reinversiones. No se deberían seguir postergando reformas que son fundamentales para nuestra competitividad actual y futura”, concluyó la jerarca.

Para Comex, la iniciativa buscaba fortalecer la seguridad energética y la competitividad nacional, además de establecer un marco más acorde con las necesidades de una economía cada vez más tecnológica, integrada y orientada a actividades de mayor valor agregado.