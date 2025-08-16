Súper San Antonio



Kevin es el propietario de Super San Antonio, un negocio propio que ha formado parte de la comunidad del Tejar, en Alajuela, durante cuatro años.

Desde su apertura, el local se ha destacado por ofrecer productos de primera necesidad y servicios de conveniencia para los vecinos, convirtiéndose en un punto de encuentro habitual del barrio.

Además, desde hace cuatro años, Kevin ha vendido el Diario Extra, lo que ha añadido un servicio adicional a su clientela, facilitando el acceso a noticias y manteniéndolos informados.

El nombre del negocio es por su ubicación, ya que se encuentra a tan solo 25 metros al oeste del semáforo principal de San Antonio del Tejar, Alajuela, lo que lo hace fácil de ubicar para quienes transitan por la zona.

Con el tiempo, este super se ha consolidado como un establecimiento confiable y cercano a la comunidad, siendo un ejemplo de perseverancia y dedicación en el comercio local.