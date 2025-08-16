Súper El Porvenir
Super El Porvenir es un negocio que forma parte de la vida cotidiana de la comunidad de Las Cañas, en Alajuela, desde hace 21 años.
Su dueña, Cristina, ha estado al frente desde el inicio, asegurándose de que cada día los vecinos encuentren lo que necesitan para su hogar.
Además, desde que abrió, también vende Diario Extra, lo que lo ha convertido en un punto conocido para quienes quieren estar al día con las noticias.
El local se encuentra a 200 metros al oeste de la Escuela INVU, un lugar fácil de ubicar y muy transitado por los habitantes del sector.
Pero además la emprendedora no trabaja sola, pues tres familiares trabajan con ella, apoyando en la atención a los clientes y en el manejo del negocio.
A lo largo de estos años, Super El Porvenir se ha consolidado como un comercio cercano a la gente, donde los vecinos saben que pueden confiar, no solo por los productos que ofrece, sino también por la atención constante que brinda.