La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC) tiene la expectativa de que las ventas de los comercios afiliados lleguen a los ¢47 mil millones para el Día de la Madre.

“Este es un momento clave para reactivar el dinamismo comercial en todo el país. La combinación entre confianza del consumidor, inventario adecuado y promociones agresivas genera un entorno muy positivo para las ventas. Las promociones ya están activas y los comercios han trabajado con anticipación para ofrecer una experiencia atractiva al consumidor”, señaló Karol Fallas, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

También indicaron que la mayoría de los negocios que pertenecen a la agrupación ya iniciaron a colocar la mercadería específica para la fecha, con campaña de promoción que incluyen descuentos entre el 20% y el 60%.

Productos Destacados