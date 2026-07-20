Comercios deberán seguir pagando por música pese a eliminación municipal

Aunque varias municipalidades eliminaron el requisito de presentar una certificación de la Asociación de Cantautores y Artistas Musicales (ACAM) para tramitar o renovar patentes comerciales, los negocios que utilicen música protegida por derechos de autor mantienen la obligación legal de pagar ese canon, aunque ese requisito ya no sea verificado durante el trámite municipal.

Así lo explicó el abogado administrativo Carlos Campos, quien aseguró que esas decisiones municipales no eliminan el pago establecido en la legislación.

“La obligación existe, y no se ha eliminado, sigue existiendo. Lo que pasó fue que algunas municipalidades decidieron quitar ese requisito para otorgar la patente, pero eso no significa que la obligación desaparezca.

Para quitarla tendría que modificarse la Ley y mientras eso no ocurra, el pago sigue siendo exigible”, señaló Campos a Grupo Extra.

Incluso, advirtió que un comerciante podría obtener su patente sin presentar la licencia musical y, posteriormente, ser requerido para cumplir con el pago correspondiente, ya que la decisión municipal no implica una exoneración legal.

“Por ejemplo, si hoy pongo un negocio en Desamparados, para tramitar una patente la municipalidad no me va a pedir ese requisito; sin embargo, ACAM puede llegar al día siguiente de otorgada la patente y exigir el cumplimiento de esa obligación, y yo no puedo decirles ‘es que la muni no me lo pidió’ porque eso no me exonera de nada, simplemente no supeditan el otorgamiento de la patente a ese requisito como tal”, agregó el experto.

El debate cobró fuerza luego de que un total de 11 municipalidades aprobaran retirar ese requisito, mientras que otros seis gobiernos locales preparan medidas similares.

Municipalidades cuestionan el requisito

Los gobiernos locales que impulsan estos cambios sostienen que el problema no es el derecho de autor, sino que las municipalidades actúen como fiscalizadoras de un cobro que consideran ajeno a sus competencias.

La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, afirmó que “como gobierno local creemos que tenemos que presentar todas las facilidades y quitar todos los requisitos engorrosos que afectan a nuestros patentados. Consideramos que este cobro no retorna a la población ni al arte y además no es un requisito establecido expresamente por Ley, por lo que informaremos a los comerciantes que ya no será exigido por la municipalidad”.

En la misma línea, el intendente de Cóbano, Ronny Montero, sostuvo que la intención del distrito es simplificar los trámites para quienes cumplen con todas sus obligaciones.

“Tenemos que disminuir requisitos para que quienes realizan sus pagos y hacen las cosas bien no vivan con el temor de que un trámite administrativo les cierre el negocio. Las asociaciones deben realizar sus propios procesos de cobro y no trasladar esa función a las municipalidades”, manifestó Montero.

Por su parte, la alcaldesa de Limón, Ana McCalla, adelantó que el cantón buscará blindar el criterio de no solicitar el pago, porque “en Limón no se han hecho cobros de ACAM y queremos aprobar una moción para blindar esa situación y que ese requisito no tenga que exigirse nunca como parte de los trámites municipales”.

ACAM defiende el cobro

En un pronunciamiento oficial, ACAM manifestó su preocupación por las decisiones adoptadas por varias municipalidades y aseguró que existe una interpretación incompleta del marco jurídico.

La organización indicó que el derecho de autor está respaldado por la Constitución, los tratados internacionales, la Ley 6683, el Código Municipal y la jurisprudencia vigente, por lo que eliminar un requisito administrativo “no elimina la obligación legal que hay detrás de él”.

Además, la asociación afirmó que respeta la autonomía municipal, pero insistió en que las decisiones deben adoptarse con todos los elementos jurídicos sobre la mesa. También recordó que concejos municipales como los de Cartago y Montes de Oca optaron por mantener el mecanismo de verificación tras revisar la normativa vigente.

Finalmente, ACAM reiteró que “el respeto al derecho de autor no es una posición ideológica ni política”, sino un compromiso con la legislación nacional, los tratados internacionales y la remuneración de los creadores.

Posible proyecto de ley

La discusión del cobro de ACAM fue iniciada por el diputado oficialista José Miguel Villalobos, quien expresó que buscará generar un proyecto de ley para eliminar el cobro por uso de música en comercios.

Actualmente dicho pago esta respaldado en el Artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor, donde se señala que “la autoridad no permitirá la realización de audiciones sin que el usuario exhiba el programa en el que se indiquen las obras que serán ejecutadas y el nombre de sus autores. Igualmente, deberá exhibir el recibo que demuestre haber cancelado la remuneración de los titulares de derechos de autor, cuando corresponda”.

Ana McCalla Alcaldesa de Limón

“Es un cobro que carece de controles, que no se sabe cuáles son los usos que se le dan y también viene a encarecer la labor comercial de la gente. Lo que ocupamos aquí es empleo, reactivación, no más obstrucciones”.

Gabriela Jiménez Alcaldesa de San Ramón

“Nosotros como gobierno local de hecho estamos promoviendo y ya también informándole a nuestros patentados para que ellos tengan la tranquilidad de que ese cobro no se les va a realizar”.