Apartir del 1 de septiembre, los comercios y profesionales liberales debidamente inscritos en Tributación, deberán incluir en su factura electrónica, las transacciones que realicen por Sinpe Móvil.

Esto como parte de la implementación de la nueva versión 4.4 de la factura electrónica, que implementa el Ministerio de Hacienda y que es obligatoria para los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas.

“Lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto es el porcentaje que se está usando de Sinpe como medio de pago para respaldar transacciones comerciales”, explicó el director General de Tributación, Mario Ramos.

El jerarca reafirma que Hacienda tiene la capacidad de recibir y computar esa información, con los comprobantes electrónicos.

Ramos agrega que, en unos seis meses, Tributación podrá tener claridad sobre esos porcentajes de uso.

“Lo que vamos a tener es cuántas fueron las transacciones que esa empresa hizo en total, cuánto recibió por efectivo, por tarjeta y por Sinpe y luego podremos hacer comparaciones”, mencionó.

Silvia Castro, contadora pública, explicó que esta actualización no se trata de un nuevo impuesto sobre el uso de dicha plataforma, sino de un ajuste en el sistema de facturación para clasificar correctamente los métodos de pago.

“Lo primero que hay que dejar claro es que no es un cobro de impuestos. Lo que cambia es que ahora, cuando se emita una factura, se debe indicar si el pago fue en efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o Sinpe”, indicó Castro.

Mayor fiscalización

Hasta ahora, el sistema no permitía identificar Sinpe Móvil como medio de pago en la factura. Con la nueva actualización, esta opción quedará codificada, permitiendo que la Administración Tributaria cruce datos entre facturas emitidas y transacciones realizadas.

Este cambio permitirá a Hacienda tener mayor control sobre la concordancia entre ingresos declarados y pagos recibidos.

“Es como cuando se empezó a usar el datáfono, a los negocios no les gustaba porque quedaban más controlados. Aquí pasa lo mismo, pero con esta plataforma, solo que sin comisiones”, señaló la contadora.

La medida busca prevenir la omisión de ingresos. Si un negocio emite una factura y reporta que el pago fue por dicho método, esa transacción quedará registrada y podrá ser verificada por Hacienda.

Otra novedad

Castro también advirtió que la nueva versión 4.4 incluye la obligación de registrar la actividad económica (tipo de comercio) del cliente en la factura. Esto permitirá cruzar la información con el vector fiscal y detectar inconsistencias.

“Es un cambio integral. No solo se clasifica el método de pago, también se enlaza con la actividad económica del cliente para identificar posibles omisiones en declaraciones”, explicó.

Para quienes utilicen el facturador gratuito del Ministerio de Hacienda, la modificación regirá a partir del 6 de octubre, ya que esta herramienta se actualizará posteriormente.