Comercios de barrio: tradición, productos variados y cercanía

Abastecedor Dos Pinos



Con cuatro décadas de historia, el Abastecedor Dos Pinos se mantiene como uno de los negocios más antiguos y queridos del barrio.

Su propietario, don Edgar Brenes, recuerda que cuando adquirió el local este ya llevaba ese nombre, por lo que decidió conservarlo como parte de la identidad del lugar.

Durante 40 años ha atendido con constancia y cercanía a sus clientes, quienes, a pesar de la competencia, continua en siendo fieles al comercio.

Edgar aprovecha la ocasión para agradecer a todos por su apoyo incondicional y por mantener viva la confianza en su negocio, que sigue ofreciendo productos esenciales y atención personalizada, como en sus primeros días.

Este negocio se encuentra ubicado 100 metros sur del parque de Tejar de El Guarco en Cartago.