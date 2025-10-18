Comercios de barrio: tradición, productos variados y cercanía

Con cuatro décadas de historia, el Abastecedor Dos Pinos se mantiene como uno de los negocios más antiguos y queridos del barrio.
Su propietario, don Edgar Brenes, recuerda que cuando adquirió el local este ya llevaba ese nombre, por lo que decidió conservarlo como parte de la identidad del lugar.
Durante 40 años ha atendido con constancia y cercanía a sus clientes, quienes, a pesar de la competencia, continua en siendo fieles al comercio.
Edgar aprovecha la ocasión para agradecer a todos por su apoyo incondicional y por mantener viva la confianza en su negocio, que sigue ofreciendo productos esenciales y atención personalizada, como en sus primeros días.
Este negocio se encuentra ubicado 100 metros sur del parque de Tejar de El Guarco en Cartago.
El Super y Licorera Gaia, ubicado en San Juan de Tibás, a 400 metros al sur y 25 al oeste del Templo Bautista, es un negocio que combina tradición y variedad en sus productos.
Propiedad de Roger Villegas, el local abrió sus puertas hace más de tres años y hace dos años comenzó a vender el periódico Diario Extra.
Los clientes pueden encontrar licores de distintas clases, vinos, whiskys, así como verduras, panadería y abarrotes, convirtiéndose en un punto de
abastecimiento integral para la comunidad.
El nombre del negocio tiene origen
en un restaurante que Roger había
tenido años atrás durante la
pandemia en Barrio de Tournón, y
decidió mantenerlo al abrir esta nueva etapa.
El Abastecedor La Esperanza, ubicado en San Blas, Cartago, ha sido un pilar de la comunidad por más de 55 años.
Su propietario, Álvaro Calderón Sánchez, recuerda que el nombre se lo puso su padre, transmitiendo un mensaje de fe y perseverancia que aún define al negocio. A lo largo de más de medio siglo, La Esperanza se ha consolidado como un lugar de encuentro para vecinos y clientes, quienes regresan con recuerdos y cariño. Álvaro recordó con afecto cómo jóvenes del barrio, ahora en el extranjero, vuelven a visitar el local y se sorprenden al reconocer los espacios y la atención de antaño.
Cada rincón, incluso los antiguos asientos del banco, conserva historias y anécdotas que reflejan la tradición y cercanía que han marcado a este abastecedor durante más de cinco décadas.
Ubicada en Zapote, 150 metros al suroeste del redondel de toros, la Panadería Pan de Vida ha permanecido durante ocho años como un negocio familiar lleno de sabor y significado. Administrada por Harvy Leitón y Laura Villachica Piedra, el local nació con la idea de “dar vida” a las personas a través del pan, bajo la bendición de Dios, tal como explica Laura.
La historia del negocio está marcada por la fe, ya que abrieron dos panaderías, una grande y una pequeña, pero solo la más modesta prosperó, lo que confirmó para ellos que la bendición estaba en ese lugar.
Con el tiempo, Pan de Vida se ha ganado el cariño de los vecinos por su atención cercana, su repostería fresca y la calidez con que atienden a cada cliente, manteniendo viva la tradición artesanal y familiar.