

Colaboró la periodista Marycruz Brenes

Más allá de la afectación de los vehículos, el cierre de la Ruta Nacional 1, conocida como Interamericana Norte, también implica un golpe económico a los comercios cercanos a la carretera.

Al tratarse de una vía utilizada por el turismo y el transporte de productos, los locales que se encuentran a lo largo del trayecto aseguraron a Grupo Extra ver una baja en las ventas tras la clausura del paso.

“Ahora nadie pasa por aquí, se van todos por la Ruta 27, entonces, ya nosotros estamos totalmente afectados porque aquí no pasa nadie; esto es un negocio familiar, y nosotros vivimos de esto”, confesó Marlene Miranda, dueña de una soda aledaña a la vía.

Según detalló el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) los trabajos podrían extenderse varios meses, ya que si bien se trabaja en la limpieza y rehabilitación de la calle; será necesario mejorar las inversiones para dar una solución definitiva.

“Este lunes ingresó la maquinaria para hincar pilotes y empezar a construir un puente modular que servirá como paso temporal para los usuarios”, explicaron desde el ministerio.

“Esto estará listo en alrededor de 30 días mientras se empieza a construir la solución definitiva, detalló Efraím Zeledón, jerarca de la cartera.