Comercio internacional sumó $35 mil millones en 2025

El comercio internacional, sumando las exportaciones de bienes y servicios, alcanzó los $35.243 millones en el 2025. La cifra presenta un crecimiento del 11% con respecto al año previo, equivalente a $3.634 millones.

“Costa Rica se consolida a nivel internacional, donde bienes y servicios de alto valor agregado ganan protagonismo y amplían nuestra presencia en los mercados globales. El crecimiento sostenido de las exportaciones, incluso sobre una base elevada, refleja la capacidad del país para competir, adaptarse y seguir generando oportunidades a través del comercio exterior, que continúa siendo un motor clave para el desarrollo económico y la generación de empleo”, indicó Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior.

Los dispositivos médicos lideraron las exportaciones totales con más de $10.800 millones, con una participación del 31%. En segundo lugar, se ubican los servicios empresariales, seguido de servicios de telecomunicaciones, informática e información (TICs).

A nivel de bienes también se suman la piña y el banano.

“Si bien el sector exportador ha enfrentado retos, el desempeño de nuestros principales bienes y servicios confirma que la ruta es clara: la diversificación. Hoy, manufactura avanzada, servicios intensivos en conocimiento y el sector agrícola sostienen un modelo exportador más sofisticado, resiliente y con mayor generación de oportunidades para el país”, agregó Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Los bienes representaron un 65% de las exportaciones con $22.731 millones, mientras que los servicios aportaron $12.512 millones y registraron un crecimiento del 8% en el 2025.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Costa Rica presentó un desempeño exportador superior al de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Chile reportó un crecimiento total de 9%, México con 7% y Canadá tuvo una desaceleración de -1,4%.