El comercio internacional de Costa Rica con América del Sur disminuyó en más de $22 millones durante el último año, según las cifras preliminares de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Dicha región fue la única con números negativos en el último reporte de exportaciones.

En los primeros ocho meses del 2024, el país logró exportaciones con un valor de $311 mil millones, el más alto registrado por la agencia adscrita al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), para continuar con una tendencia creciente en los últimos cinco años.

Sin embargo, en el 2025, el monto exportado bajó a $289 mil millones con países como Perú, Colombia y Ecuador como los socios de mayor importancia para el país.

“Si bien es cierto, en el 2024 Sudamérica representó un 2.2% de las exportaciones costarricenses, hubo un repunte exportador importante en ese año. Por ejemplo, hacia Colombia creció más del 21% en alimentos preparados y dispositivos médicos. En el caso de Perú creció casi un 35%. Inclusive Chile, que es un mercado muy difícil para nosotros creció un 13,6%”, destacó Marco Vinicio Ruiz, exministro de comercio exterior.

Para Suyen Alonso, especialista en comercio internacional, el comportamiento es esperable debido a que la región no es uno de los destinos principales en la exportación de productos costarricenses.

Debido a que la mirada de Costa Rica está al norte del continente y la competencia de proveedores en el sur, se debe explorar las oportunidades por atacar.

“Las principales oportunidades se identifican en la exportación de productos no tradicionales y alto valor agregado, por ejemplo, preparaciones comestibles, alimentos sin gluten y sin azúcar.

A fin de potenciar las oportunidades de exportación de nuestro país hacia América del Sur siempre es importante comprender la diferentes canastas exportadoras ofertadas y las complementariedades y diferencias que se puedan presentar entre países”, agregó Alonso.

A nivel de países, Colombia y Ecuador presentan las mayores reducciones en el valor de las exportaciones nacionales.

El primero de estos países, observó una reducción de $16 millones en la industria alimentaria, principalmente en jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, al igual que jugos y concentrados de frutas.

En Ecuador, los productos eléctricos como máquinas impresoras y tintas para impresión sumaron cerca de $20 millones menos, al compararlo con el 2024. Incluso los medicamentos disminuyeron en $2 millones.

“Yo veo que el TLC entre Costa Rica y Ecuador abrirá más espacio a industria y a manufactura. Suramérica, aunque es menor el peso relativo del comercio, sí es estratégico en diversificación y nichos de valor. El siguiente paso puede ser completar los procedimientos para la Alianza del Pacífico”, indicó Ruiz.

La agrupación comercial la conforman Chile, Colombia, México y Perú, países con los cuales Costa Rica ya tiene Tratados de Libre Comercio (TLC).

“En tiempos actuales, los TLC juegan un rol más geopolítico que comercial y, en este caso, el rol de nuestro país participando en esta Alianza está orientado más desde la perspectiva geopolítica”, opinó Alonso.

En contraste, las exportaciones de dispositivos médicos muestran un incremento de $11 millones en la región suramericana donde destacan Argentina y Colombia, con más de $11 millones en cada uno.

Sectores

Afectados

• Eléctrica en Brasil: $6,5 millones

• Farmacéutico en Chile: $2,1 millones

• Alimentaria en Colombia: $16 millones

• Eléctrica en Ecuador: $18 millones

• Farmacéutico en Ecuador: $5 millones

Marco Vinicio Ruiz Exjerarca del Comex

“El comercio no es solo exportaciones, es importaciones e inversiones también. La Alianza del Pacífico vendría a ampliar las oportunidades en otros sectores, en servicios, en turismo y en banca. Llama la atención que hemos tenido inversiones importantes de Sudamérica sobre todo Colombia, Perú y Chile”.