Comerciantes de Orotina proyectan mejoría en ventas tras apertura en kilómetro 56

Los comerciantes de la zona de Orotina proyectan una mejoría en las ventas tras la apertura de los dos carriles en el kilómetro 56 de la Ruta 27.

Así lo relataron este lunes a Grupo Extra tras 40 días desde que se dio el hundimiento en esta zona de la autopista.

Según los trabajadores del sitio, este fallo vial les hizo perder casi un 80% de las ventas en las últimas cinco semanas.

La proyección de los comerciantes es volver a la normalidad tras enfrentar esta situación desde el pasado 27 de mayo, principalmente en las próximas dos semanas por el periodo de vacaciones de medio año.

Cabe recordar que un kilómetro antes del hundimiento (sentido Puntarenas – San José) hay múltiples puestos donde se pueden comprar frutas, verduras, comidas, entre otros artículos.