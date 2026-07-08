Combustibles impulsan crecimiento de la inflación

El alza en el precio del petróleo, así como su efecto sobre los combustibles en el mercado interno, impulsan el crecimiento de la inflación en Costa Rica durante el primer semestre del año.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un resultado positivo de 0,08% en junio.

“El indicador ha mostrado un crecimiento paulatino, sobre todo, después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que generó una escalada en el precio de los combustibles desde marzo anterior, acercándose a valores positivos”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA).

La división del transporte, que incluye rubros como automóviles, combustibles, mantenimiento de vehículos, peajes y servicios de transporte, aumentó un 5% durante el primer semestre del año.

Entre los bienes y servicios que más aumentaron de precio destacan el diésel, con un incremento del 20%; la gasolina y los boletos aéreos, ambos con aumentos del 17%; así como los pasajes de autobús, que registraron una variación positiva del 5%.

Sin embargo, en la comparación interanual la inflación se mantiene en terreno negativo. El resultado de junio fue de -0,32% respecto al mismo mes del año pasado.

Rodríguez señaló que el fenómeno deflacionario en el país podría llegar a su fin en los próximos meses. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la inflación volvería a ser positiva durante el segundo semestre de 2026 y regresaría al rango meta en 2027.

Los alimentos acumulan una reducción de 2,7% en sus precios; sin embargo, el panorama podría cambiar debido al aumento de los combustibles y de insumos agrícolas como los fertilizantes.

“Todavía no podemos tirar las campanas al viento.

La situación en Medio Oriente ha demostrado ser históricamente muy frágil y las treguas son difíciles de cumplir en muchas circunstancias. La guerra produjo daños en la infraestructura petrolera del Golfo Pérsico y afectó la producción de fertilizantes, lo que seguiría impactando los precios durante los próximos meses. Además, se viene el fenómeno de El Niño”, agregó Rodríguez.

Entre los productos que más bajaron de precio durante el primer semestre destacan los huevos, la papa, la papaya, la yuca y el apio.