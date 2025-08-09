Washington. (AFP) – “Queremos proteger nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump quien, según medios estadounidenses, ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

El presidente republicano libra una guerra contra los cárteles desde que regresó al poder en enero, sobre todo para intentar frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético.

En febrero designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio añadió a la lista el Cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo”, declaró Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si cree que vale la pena enviar a militares a combatir los cárteles de la droga latinoamericanos.

“Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo”, afirmó el presidente durante un acto con los dirigentes de Azerbaiyán y Armenia.

“Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto”, añadió, sin entrar en detalles.

Varios medios estadounidenses aseguran que Trump ha firmado en secreto un decreto para implicar al ejército en la lucha.