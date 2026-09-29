Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales se intensificaron en las últimas 24 horas en los frentes del suroeste del Yemen, próximos al estrecho de Bab al Mandeb, una estratégica vía marítima que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, informaron fuentes militares a EFE.

Las fuentes indicaron que los enfrentamientos que empezaron hace semanas continuaron en los distritos de Al Aghabera y Jabal Habashi, en la provincia suroeste de Taiz, y en Al Madhariba, en la vecina provincia de Lahj, zonas de combate críticas debido a su cercanía con el estrecho, donde las fuerzas gubernamentales y los hutíes intercambiaron fuego de artillería.

Asimismo, las fuerzas gubernamentales repelieron ataques de los rebeldes en Bani Bakari y Jabal Habashi -ambas localidades ubicadas en Taiz- e impidieron un intento de infiltración, añadieron las citadas fuentes.

Los combates y los bombardeos también siguieron en el sur de Taiz, así como en Ras al Ara y Kahbub, en Lahj, donde las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente afirmaron haber destruido vehículos hutíes este mismo lunes.

En la cercana localidad de Ras Umaira, al menos cuatro soldados gubernamentales murieron y varios resultaron heridos cuando un misil hutí impactó en su posición la madrugada del martes, según las fuentes.

Asimismo, fuentes gubernamentales indicaron que los bombardeos hutíes también alcanzaron zonas de Dhubab, en el suroeste y a 50 kilómetros de Bab al Mandab, y sus fuerzas respondieron con ataques aéreos y fuego de artillería contra posiciones de los rebeldes.

El portavoz del Ejército yemení, Majid al Nuzaili, informó ayer de que llevaron a cabo 356 operaciones contra posiciones hutíes en diez frentes, entre ellos Taiz, Marib, Al Yauf, Lahj, Al Baida, Haradh y la costa del mar Rojo, que dejaron 476 combatientes rebeldes muertos o heridos.

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, denunció este lunes que “aviones de combate” de Arabia Saudí -país que apoya al Gobierno reconocido yemení- “llevaron a cabo 38 incursiones y ataques con misiles” que tuvieron como objetivo Taiz, Saada y Hajjah, provocando “víctimas civiles”.

Los enfrentamientos se producen después de que semanas antes los insurgentes lograran consolidar sus mayores avances en la costa occidental y meridional del Yemen, haciéndose con la inmensa mayoría de la costa del mar Rojo y reforzando su control en torno al estrecho de Bab al Mandeb.

Ese estrecho conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico y es una ruta clave hacia el canal de Suez, por donde pasa cerca del 15 % del comercio marítimo mundial, incluidos petróleo, gas y mercancías.

Los frentes más activos actualmente están en Lahj y Taiz, especialmente en la costa de Bab al Mandeb y en zonas como el monte Numan, mientras continúan choques en Marib, Al Yauf y otras áreas del oeste y norte.

El Gobierno yemení aseguró este lunes haber recuperado la iniciativa en varios puntos y ha respondido con ataques terrestres y bombardeos, además de ordenar a las autoridades acelerar la implementación de la “movilización general” del Ejército.