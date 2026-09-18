Combates en Yemen dejan decenas de fallecidos

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Los combates entre las fuerzas gubernamentales de Yemen, respaldadas por Arabia Saudita, y los rebeldes hutíes dejaron al menos 63 muertos en ambos bandos, en medio de una nueva escalada que aumenta la tensión en una zona estratégica para el transporte marítimo y el suministro de petróleo.

Un responsable militar de las fuerzas gubernamentales informó que unos 23 soldados murieron en ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes en las provincias de Taiz y Lahj.

Por su parte, fuentes militares hutíes aseguraron que 40 de sus combatientes fallecieron durante ataques aéreos sauditas y enfrentamientos terrestres registrados en las últimas 24 horas.

Los hutíes también denunciaron bombardeos contra tres torres de telecomunicaciones en Taiz, que habrían dejado cuatro muertos. La televisión Almasirah, afín al grupo, afirmó además que “tres niños murieron y varios ciudadanos yemeníes resultaron heridos” en ataques atribuidos a fuerzas respaldadas por Arabia Saudita. La escalada se produce luego de que los hutíes tomaran la semana pasada el control de sectores de la costa yemení sobre el mar Rojo, reforzando su posición frente al estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Arabia Saudita acusó a los hutíes de atacar La Meca. Este jueves, la Defensa Civil saudita reportó la primera víctima mortal en el país desde el inicio de los ataques. Según la institución, la metralla de un dron derribado en Taif provocó un muerto, dos heridos y daños en edificios y vehículos. El fallecido era un ciudadano yemenita.

En medio de la escalada, Estados Unidos aprobó la venta de 48 cazas F-35 a Arabia Saudita por $24.300 millones. El Departamento de Estado indicó que la operación permitirá a Riad “disuadir las amenazas actuales y futuras”.

La reanudación de los combates obligó además a más de 100 mil personas a abandonar sus hogares, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Unión Europea expresó su “total solidaridad” con Arabia Saudita y pidió a los hutíes detener “toda acción militar”.