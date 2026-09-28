Coma con intención diaria

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Vivimos corriendo. Salimos de casa sin desayunar, almorzamos frente a una computadora y terminamos el día resolviendo el hambre con lo primero que encontramos. En medio de esa rutina acelerada, muchas veces dejamos de preguntarnos algo fundamental, ¿sé realmente qué estoy comiendo?

Comer no debería ser solo una respuesta al hambre o a un antojo. Cada compra que hacemos en el supermercado y cada elección en un restaurante es una decisión que impacta nuestra salud. Ser intencionales al comer significa elegir alimentos que, además de gustarnos, también nos nutran. Hoy la oferta de productos es enorme. Empaques coloridos, mensajes como “alto en proteína”, “light”, “natural” o “sin azúcar” pueden hacernos pensar que un alimento es saludable, cuando no siempre es así. Por eso vale la pena dedicar unos segundos a leer la lista de ingredientes y la información nutricional. Mientras más corta y reconocible sea la lista de ingredientes, generalmente mejor.

Ser intencional tampoco significa cocinar durante horas o eliminar todos los alimentos que disfrutamos. Implica planificar un poco más, llevar una fruta en el bolso, tener yogur, nueces o vegetales listos en casa, preparar almuerzos con anticipación o incluir siempre una fuente de proteína y vegetales en nuestras comidas, son estrategias sencillas que hacen una gran diferencia en nuestro organismo. También es importante hacer una pausa antes de comer. Pregúntese, ¿tengo hambre física o estoy comiendo por estrés, ansiedad, aburrimiento o cansancio? Identificar esa diferencia ayuda a tomar decisiones más conscientes y evita que la comida se convierta en la única respuesta a las emociones. La alimentación saludable no se construye con elecciones perfectas, sino con elecciones frecuentes que favorezcan nuestro bienestar. Habrá espacio para un antojo, un postre o una comida especial, pero que esas decisiones sean conscientes y no el resultado del piloto automático. En un mundo donde el tiempo parece no alcanzar, comer con intención es un acto de autocuidado. No se trata de comer menos, sino de comer mejor; de conocer lo que colocamos en nuestro plato y recordar que cada alimento es una oportunidad para cuidar nuestro cuerpo, nuestra energía y nuestra salud a largo plazo. La próxima vez que vaya al supermercado o pida una comida, hágase una pregunta sencilla, ¿esto solo me llena o también me nutre?